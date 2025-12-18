Polícia Civil de Canela divulga dados sobre criminalidade em 2025

Ano apresenta os menores índices da série histórica no município



A Polícia Civil de Canela divulga dados oficiais da criminalidade no município referentes ao ano de 2025, que apontam resultados altamente positivos e reforçam o cenário de segurança para moradores e turistas.

O Delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia de Canela, informa que, em relação aos homicídios (crimes violentos letais e intencionais, foi registrado em 2025 um total de 6 ocorrências, o que representa uma redução de 14% em relação ao período anterior. A série histórica demonstra que o ano com maior número de homicídios no município foi 2021, quando foram contabilizadas 15 mortes. O número verificado em 2025 mantém-se dentro de um patamar estável ao longo dos últimos anos, considerando-se que foram registradas 6 mortes em 2022, 5 em 2023, 7 em 2024 e 6 em 2025.

De acordo com o Delegado Vladimir Medeiros, trata-se de um dado relevante, pois evidencia a manutenção do controle da criminalidade violenta no município ao longo do tempo. A autoridade policial referiu que, neste ano de 2025, houve três homicídios somente no mês de julho, tendo a equipe esclarecido todos os crimes e efetuado a prisão de cerca de vinte criminosos. Medeiros informa, ainda, que o índice de esclarecimento de homicídios e latrocínios, desde que assumiu como Delegado na cidade, é de de cerca de 99%.

Em relação aos roubos a pedestres, os números são ainda mais expressivos. Em 2025, foram registrados apenas 5 fatos, o que representa uma queda de 76% em comparação com 2024, quando ocorreram 23 registros. Trata-se do menor número de roubos a pedestres da série histórica desde 2010. Para fins de comparação, no ano de 2015 Canela chegou a contabilizar 66 ocorrências desse tipo de crime, evidenciando uma redução contínua e consistente ao longo da última década.

Outro dado de destaque diz respeito aos roubos de veículos. Em 2025, o município registrou zero ocorrência. A série histórica aponta que, em 2016, foram registrados 7 roubos de veículos; em 2023, 3 casos; e em 2024, também 3 ocorrências. No ano atual, nenhum crime dessa natureza foi registrado.

Os números relativos à segurança no trânsito também são positivos. Em 2025, Canela não registrou nenhuma morte decorrente de homicídio no trânsito, alcançando o menor índice dos últimos dez anos. Para efeito de comparação, foram contabilizadas 4 mortes em 2022, 1 em 2023, 1 em 2024 e nenhuma em 2025.

O volume de ocorrências policiais junto à Delegacia de Polícia de Canela no ano de 2025 teve um expressivo aumento, sendo mais de 10% maior do que em 2024. Estes números têm aumentado ano a ano desde 2020, quando registradas 4455 ocorrências policiais junto ao órgão. Foram cerca de 4673 ocorrências em 2021, 6079 ocorrências em 2022, 6910 ocorrências em 2023, 7780 ocorrências em 2024 e quase 9000 ocorrências em 2025 (até 18/12).

Os dados consolidados de 2025 evidenciam um cenário de redução consistente da criminalidade, apesar do aumento de ocorrências, refletindo o trabalho técnico e eficiente da Polícia Civil Civil e demais órgãos de segurança pública em Canela e indicando um ambiente cada vez mais seguro para a população local e para os turistas que visitam Canela ao longo do ano.

O Delegado Vladimir Medeiros reitera o compromisso da equipe da Polícia Civil no combate à criminalidade em Canela para o próximo ano, agradecendo a integração com a comunidade, razão maior da dedicação diária de policiais civis.