Prefeitura de Canela terá expediente neste sábado, dia 20

O Paço Municipal e as demais repartições públicas de Canela estarão abertas neste sábado, dia 20, das 8h ao meio-dia, para a recuperação de expediente pelos servidores. A medida ocorre em razão do recesso de final de ano, que será realizado no período de 24 de dezembro a 4 de janeiro.

A recuperação de carga horária está prevista no Decreto nº 10.652, publicado pela Administração Municipal no início do ano. O documento estabelece as datas de suspensão de expediente para o prolongamento de feriados, bem como os dias destinados à compensação das horas pelos servidores públicos municipais.