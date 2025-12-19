81 anos de Canela: Grupo Rodeio será a atração do show de aniversário da cidade



No dia 28 de dezembro (domingo), Canela completa 81 anos de história. Para comemorar a data, em conjunto à programação do 38º Sonho de Natal, a Prefeitura Municipal preparou festejos que unem o espírito natalino com a tradição gaúcha. Na data, o Grupo Rodeio – conjunto musical com mais de 40 anos de estrada, sobe ao Multipalco às 20 horas, na Praça João Corrêa. A atração deve atrair grande público para cantar e dançar as músicas atuais, mas também os grandes sucessos do conjunto nativista como “Gritos de Liberdade” e “Iguaria Campeira”.

O prefeito Gilberto Cezar reforça o convite para que todos prestigiem as atrações do aniversário. “Canela comemora mais um ano, mas o presente é para a nossa comunidade e visitantes, para que aproveitem o melhor que a cidade tem a oferecer. E o show do Grupo Rodeio marcará de forma especial essa data, por se tratar de um dos conjuntos de música gaúcha mais reconhecidos do nosso Rio Grande do Sul”, destaca Gilberto.

No dia 28, a programação musical inicia às 15h30 com o musical “O Som do Vento”, no qual se destacam os clássicos natalinos executados no acordeom, que conduz o público por uma viagem sonora entre ritmos latinos e sulistas. Já às 18h, antecedendo o show do Grupo Rodeio, o espetáculo folclórico “Natal de Garfo & Bombacha” unirá a magia natalina ao espírito gaúcho, celebrando a música, a dança e o tradicionalismo.

Fechando a noite, às 22h, ocorrerá uma exibição do espetáculo “Contos da Catedral: O Segredo do Velho Noel”, com projeções mapeadas na fachada da Igreja Matriz de Canela e a descida do Papai Noel de rapel pelas torres, acompanhado dos seus duendes ajudantes.

