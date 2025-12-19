Aldeia do Sonho destaca o artesanato de Canela e já ultrapassa R$ 450 mil em vendas

A Feira de Artesanato na Aldeia do Sonho vem se consolidando como uma das grandes inovações do 38º Sonho de Natal de Canela. Quem visita o espaço, além de adquirir uma peça exclusiva com a identidade do município, também pode desfrutar de atrações culturais, tornando a experiência ainda mais completa. Como resultado, a feira já apresenta números expressivos, com aproximadamente R$ 450 mil em vendas desde o início da programação.

Conforme a diretora do Departamento de Cultura de Canela, Sabrina Sá, o desempenho positivo reflete o talento dos artesãos locais, a curadoria da feira e o fluxo constante de visitantes que encontram no espaço produtos autorais, identidade cultural e experiências únicas. A diretora destaca ainda que, com base na média diária de vendas observada até o momento, a projeção para os próximos 30 dias é de cerca de R$ 270 mil, o que pode elevar o total acumulado durante o período do evento para mais de R$ 700 mil.

“Mais do que números, esses resultados representam geração de renda direta para dezenas de famílias, fortalecimento do trabalho artesanal e valorização da cultura local. A Aldeia do Sonho se consolida como um espaço estratégico de fomento ao artesanato, à cultura e à economia criativa da nossa cidade”, afirma Sabrina.

HORÁRIOS DIFERENCIADOS NO NATAL E ANO NOVO

A Aldeia do Sonho funciona diariamente, de domingo à quinta-feira das 10 às 20 horas, e nas sextas e sábados, das 10 às 22 horas. Natal e Ano Novo, o atendimento dos artesãos terá horário diferenciado: nos dias 24 e 31 será das 10 às 18 horas e nos dias 25 e 1º, das 13 às 20 horas. Além disso, os visitantes podem conferir a programação cultural, composta por artistas locais, com apresentações de atores, músicos, comediantes e mágicos que se alternam no coreto, enriquecendo ainda mais a experiência. A programação completa pode ser conferida em: www.sonhodenatal.com.br

PATROCINADORES

O 38º Sonho de Natal de Canela é apresentado por Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Prefeitura de Canela. Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet. Patrocínio: Havan e Governo do Estado do Rio Grande do Sul – O futuro nos une. Colaboração: Farmácias São João, Sulgás, Space Adventure e Sicredi Pioneira. Parceria: Alpen Park, Cooperativa de Crédito Cresol, Cervejaria Farol, Cervejaria Viking Bier, Corsan, Tintas Coral – Outlet das Tintas, Parque Bondinhos Canela, Parque Terra Mágica Florybal, Pompéia Pryme, Roda Canela e Skyglass. Apoio Especial: Parque do Caracol. Apoio Institucional: Associação Comercial Industrial de Canela – ACIC. Agente Cultural: AM Produções. Financiamento: Pró-Cultura | Secretaria da Cultura RS Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Realização: Prefeitura de Canela, Ministério da Cultura e Governo Federal – Brasil, do lado do povo brasileiro.

Programação completa no site sonhodenatal.com.br

Instagram: @sonhodenataloficial

Facebook: www.facebook.com/sonhodenataldecanela

Texto: Vanessa Ozório