Corsan reorganiza rotas de leitura de hidrômetros a partir deste mês para dar mais agilidade ao serviço

A Corsan está implementando a partir das faturas de dezembro, uma reestruturação interna com objetivo de aprimorar o processo de leitura dos hidrômetros. Os equipamentos são responsáveis pela medição do consumo mensal de água nos imóveis residenciais e comerciais. Para tanto, houve a adoção da tecnologia de geolocalização, permitindo o redesenho dos trajetos das equipes.

Em virtude do processo, algumas faturas de água poderão apresentar modificações no período de consumo e data de vencimento, com isso, pode ocorrer alteração, também, na data de entrega da fatura. Esta alteração contribui para a redução de percursos desnecessários e melhora a distribuição das atividades entre os profissionais, favorecendo o desempenho do serviço.

Os consumidores que tiverem dúvidas com relação às faturas, ou desejarem troca da data de vencimento, podem entram em contato pelas os canais de relacionamento da Corsan com o cliente: app Corsan, Agência Virtual cliente.corsan.com.br, ligações gratuitas pelo 0800 646 6444 e WhatsApp (51) 99704-6644. Pelo site, também é possível o atendimento humano por videochamada falando ao vivo com o atendente.

A Corsan está permanentemente disponível nesses canais e recomenda que a população utilize esses meios de contato com a Companhia para solicitações, pedidos de informação ou para fazer comunicados. Isso agiliza a tomada de providências e a mobilização das equipes de serviço.