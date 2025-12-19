Magic Sunset no Olivas abre a temporada de Verão em Gramado

Evento no Olivas de Gramado celebra o solstício com música, arte, gastronomia e um pôr do sol especial na Montanha Mágica

Para dar as boas-vindas à estação mais quente do ano, o Olivas de Gramado terá uma programação especial. O solstício de Verão chega com força máxima e na Montanha Mágica será celebrado com muita música. No domingo (21), a partir das 15h, o Magic Sunset marcará oficialmente a abertura da temporada mais vibrante do ano, reunindo música, arte, gastronomia harmonizada com azeites premiados e um pôr do sol deslumbrante.

No palco do Olivas Sunset, um line-up pensado para acompanhar a trajetória do sol até o horizonte. Claus & Vanessa, Guz Zanotto, DJ Bold e Vinni Sax conduzirão a tarde com energia crescente, criando a trilha perfeita para um fim de dia que promete ser inesquecível.

No Magic Sunset, tudo pulsa diferente. O cenário amplia os sentidos, a trilha sonora embala encontros e o verão começa do jeito que deve ser: vivido. “O Oliva Sunset é um projeto que se baseia na natureza e no seu movimento e na sua constante mutação e evolução. As estações do ano são simbolicamente, celebradas em todas as partes do mundo e nós não poderíamos deixar de celebrar os solstícios e equinócios na Montanha Mágica para comemorar a entrada de cada estação do ano”, comenta o CEO do Olivas Sunset, Daniel Bertolucci.

O público também poderá vivenciar o novo Ritual do Pôr do Sol, uma reverência ao Astro Rei. Intervenções artísticas foram incluídas na apresentação com performances de bailarinos junto a plateia.

A proposta é provocar gatilhos sentimentais e boas sensações fazendo com que as pessoas sintam na alma o poder dos cristais, da natureza e do sol – conduzido por uma trilha sonora espiritual e emocionante.

Mais informações e ingressos à venda em www.olivasdegramado.com.br



