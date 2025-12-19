Mundo a Vapor, na Serra Gaúcha, sopra velinha no próximo domingo

Icônico parque temático em Canela completa 34 anos com novas instalações no primeiro trimestre de 2026

Quando as engrenagens se moveram nas mãos da família Urbani, imigrantes italianos, em 1927, em Canela, parte da história da evolução industrial ganhou voz e narrativa na Serra Gaúcha. Os irmãos Omar e Benito foram os precursores do Mundo a Vapor, atração icônica que completa 34 anos no próximo domingo, 21 de dezembro. Fechado para visitação, desde abril de 2024,em virtude das obras do seu projeto de expansão, com previsão de reabertura no primeiro trimestre de 2026, o público tem a opção de aproveitar a data festiva, há poucos dias do Natal, na Roda Canela.

Os irmãos cresceram na oficina mecânica do pai e Omar, escondido criou a primeira miniatura. Tratava-se de uma réplica de uma locomóvel ou locomotiva estacionária, funcionando como uma em tamanho real. Uma máquina a vapor autopropulsora com rodas utilizada para fornecer energia mecânica ou elétrica em fazendas, serrarias e indústrias, movimentando equipamentos como trilhadeiras, moinhos e bombas d’água ou puxando cargas pesadas.

Após uma vida de muito trabalho na metalurgia, aposentados, os irmãos passaram a se dedicar ao hobby de criação das miniaturas das máquinas à vapor, com riqueza de detalhes. Posteriormente, em 1991, foi inaugurado o parque Mundo a Vapor, em Canela. “Mais do que um parque temático, o espaço tornou-se referência em turismo cultural e educativo ao transformar a força do vapor em conhecimento, memória e encantamento para visitantes de todas as idades e locais”, recorda a CEO do Mundo a Vapor, Lenise Urbani Travi, que cresceu na atração.

Em 1999, O Mundo a Vapor ganhou novos holofotes ao recriar e eternizar em sua fachada o histórico acidente ferroviário na estação Montparnasse, em Paris, na França. O episódio chocou o mundo em 1895, quando uma locomotiva a vapor perdeu o controle, atravessando o terminal e caindo de ponta a cabeça, 10 metros, no Place de Rennes. “A nossa fachada virou cartão-postal de Canela e símbolo da proposta de despertar a curiosidade e convidar o visitante a olhar com atenção para os detalhes que movem o mundo. Nessa direção, a expansão atual no parque simboliza a continuidade de um sonho que começou de forma simples e hoje se projeta para as próximas décadas. O vapor aqui não é apenas força motriz é memória em movimento”, finaliza. Lenise.

Outros detalhes da trajetória estão disponíveis nos vídeos disponíveis no youtube “Mini Documentário – A História do Parque Mundo a Vapor” (https://www.youtube.com/watch?v=1VeVkv3BjgY&t=732s) e Mundo a Vapor: Um Novo Capítulo – Parte 1 (https://www.youtube.com/watch?v=j4bgfCSshTk)

Serviço

-Roda Canela

–Av. Don Luiz Guanella, 1247 – Bairro São José (Canela/RS)

-Ingressos www.mundoavapor.com.br