Polícia Civil de Canela prende principal traficante foragido do município

Criminoso apontado como líder de grupo investigado foi localizado no Vale dos Sinos

A Polícia Civil de Canela prendeu, na tarde desta segunda-feira (22), o principal traficante que ainda estava foragido no município. O indivíduo é apontado como líder de um grupo criminoso investigado por atuar na distribuição e comercialização de entorpecentes em Canela e região.

A prisão foi realizada por agentes da Seção de Investigação da Delegacia de Polícia de Canela, que vinham monitorando o investigado, foragido há cerca de três meses. Após trabalho de inteligência e diligências contínuas, o homem foi localizado e preso no centro da cidade de São Leopoldo, no Vale dos Sinos.

No momento da abordagem, foi cumprido mandado de prisão expedido pela Justiça. Após os procedimentos legais, o preso foi encaminhado ao Presídio Estadual de Canela, onde permanecerá à disposição do Judiciário.

O delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia de Canela, informou que o investigado era considerado o principal foragido do município, sendo atualmente responsável pela distribuição de grande quantidade de drogas, inclusive por meio do sistema de tele-entrega.

A Polícia Civil reforça que seguirá atuando de forma firme e contínua no combate ao tráfico de drogas, com ações qualificadas voltadas à repressão da criminalidade e à preservação da segurança da população.