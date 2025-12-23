Casa Onã celebra o Natal com ação solidária que encanta crianças e famílias

No último sábado, dia 20 de dezembro, a Casa Onã promoveu a Tarde Encantada de Natal, uma ação social que reuniu dezenas de crianças da comunidade para uma tarde repleta de alegria, brincadeiras e espírito natalino. O evento transformou o espaço em um verdadeiro cenário de encantamento, proporcionando momentos inesquecíveis para as famílias presentes.

Durante a tarde, as crianças participaram de brincadeiras divertidas, receberam lanche como cachorro-quente, bolo e refrigerante e se encantaram com as histórias e causos do Vô Libório, que arrancou risadas e aplausos do público. Um dos momentos mais aguardados foi a chegada do Papai Noel, que fez questão de entregar pessoalmente os presentes, tornando o Natal ainda mais especial para cada criança.

A realização do evento teve grandes apoiadores e parceiros da comunidade. A Bloompy Calçados que contribuiu com a doação de calçados, o Sicredi colaborou com brinquedos, o Açougue Gallas e a Stopassola Advogados forneceu os itens para o cachorro quente, a Salutare Alimentos forneceu os bolos, e a Rádio Clube de Canela junto à Rádio Massa FM e Jornal Folha de Canela foram fundamentais na divulgação da ação, ajudando a levar essa iniciativa solidária ainda mais longe.

Ao final do evento, cada criança saiu com doces, um par novo de tênis e brinquedos, levando não apenas presentes, mas também carinho, atenção e a certeza de que são importantes. A Casa Onã agradece profundamente a todos os apoiadores e à comunidade que participou, reforçando que ações como essa mostram que, quando se tem união, solidariedade, cuidado e respeito, faz toda a diferença.