Christmas in Concert, ABBA & Elvis e Grupo Rodeio são destaques da programação do Sonho de Natal de Canela

Passar o Natal em Canela é garantia de magia, arte e cultura. Nesta semana, a programação do 38º Sonho de Natal está repleta de atrações natalinas. Além dos tradicionais desfiles temáticos da Paradinha de Natal e do espetáculo da Descida do Papai Noel da Catedral, o evento contará com shows únicos como o Christmas in Concert, ABBA & Elvis e a apresentação comemorativa do Grupo Rodeio no aniversário do município.

Christmas in Concert

Na quinta-feira, dia 25 de dezembro, às 20 horas, o espetáculo Christmas in Concert promete encantar o público com uma apresentação sofisticada e envolvente. O show mantém sua elegante e clássica formação de big band, com trio de guitarra, baixo e bateria, além de teclado e naipes de sopro.

As canções natalinas ganham uma roupagem arrojada e empolgante, transitando pela era de ouro do jazz, do pop, do soul e do funk americano, proporcionando ao público a sensação de assistir a um musical de nível internacional. A apresentação conta ainda com um tradicional corpo de ballet, que interpretará coreografias criadas exclusivamente para o espetáculo, integrando perfeitamente a proposta musical à magia do Natal.

Sérgio Azevedo

ABBA & Elvis

No sábado, dia 27, será a vez da banda argentina Los Kalas, com 25 anos de carreira e apresentações em diversos países da América Latina, subir ao palco com o espetáculo ABBA & Elvis. O show é um duplo tributo vibrante que celebra dois ícones da história da música em uma única apresentação.

Reconhecido como um dos tributos mais completos e fidedignos das Américas, o espetáculo convida o público a uma viagem nostálgica pela energia e pelo brilho dos anos 50, 60 e 70. A apresentação contará com clássicos marcantes de Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus e Benny Andersson, além de figurinos e coreografias que recriam, com harmonia vocal e instrumental, o estilo original do grupo sueco. O show acontece às 20h, no Multipalco da Praça João Corrêa.

Grupo Rodeio no aniversário de Canela

Encerrando os destaques da programação, no domingo, dia 28, data em que Canela celebra seus 81 anos, acontece o show comemorativo do Grupo Rodeio, a partir das 20h, no Multipalco da Praça João Corrêa.

Com mais de 40 anos de trajetória, o conjunto promete contagiar visitantes e canelenses com músicas atuais e também com grandes sucessos do repertório nativista, como “Gritos de Liberdade” e “Iguaria Campeira”.

