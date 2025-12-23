EDITAL DAS SÚMULAS DE LICITAÇÃO – 23/12/2025

O Prefeito Municipal de Canela/RS, no uso de suas atribuições legais, informa a publicação dos seguintes editais:



EDITAL DE ALTERAÇÃO CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 01/2025 – CONSOLIDADO – Contratação de agência de publicidade e propaganda.



EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 09/2025 – Contratação de uma empresa especializada na prestação de serviço de intermediação da seleção e contratação de estagiários por meio de processo seletivo.



Os editais estão disponíveis no site www.canela.rs.gov.br, informações poderão ser obtidas no Departamento de Licitações e Compras, na Rua Dona Carlinda, 455, Canela/RS, através do fone (54) 3282 5100 / 3282 5124 ou através do e-mail licitacoes@canela.rs.gov.br e/ou pregao@canela.rs.gov.br.



Canela, 23 de Dezembro de 2025



Gilberto da Conceição Cezar

Prefeito Municipal