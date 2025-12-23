Estacionamento Rotativo não será cobrado no Natal e no Ano-Novo

Em razão das festividades de final de ano e considerando que Canela é um importante destino turístico, recebendo milhares de visitantes neste período, a Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Fiscalização, informa que não haverá cobrança do Estacionamento Rotativo no município nos dias 25 de dezembro de 2025 e 1º de janeiro de 2026.

A Secretaria destaca que, embora o serviço não seja cobrado nessas datas, permanecem válidas todas as normas gerais de trânsito. Os condutores devem respeitar a sinalização viária e cumprir as regras estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).