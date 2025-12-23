Ingredientes milenares unidos em um produto inédito

Quando dois ingredientes milenares se encontram, tendem a provocar curiosidade. É desse encontro pouco provável que nasce o novo lançamento do Olivas de Gramado com a casa de chás Tea Shop, uma linha premium de azeites de oliva extravirgem infusionados com blends de chás selecionados.

A união do azeite com chás não se limita apenas como novidade do mercado. Os produtos gourmets foram desenvolvidos para uso cotidiano e criativo, para expandir a experiência sensorial à mesa, capazes de transitar com naturalidade entre pratos salgados e doces.

Harmonizam com massas, carnes, peixes e saladas, mas também encontram espaço em queijos, frutas, bolos e sorvetes. O lançamento chega em formato de kit com seis sabores, permitindo uma leitura completa do conceito e sendo uma opção de presente exclusivo para quem aprecia produtos gastronômicos de alta qualidade e um tanto quanto inusitados.

Os rótulos priorizam blends de especiarias com o mais puro azeite de oliva extravirgem, criando perfis sensoriais distintos e complexos. Na prática, são produtos que convidam menos à explicação e mais à experimentação. African Sunset cruza rooibos, laranja e cenoura, ingredientes bastante difundidos na culinária africana primitiva; Cheesecake Tea traduz o universo das sobremesas, com ênfase nas frutas vermelhas do bosque; Indian Secret aposta em especiarias que remetem aos tradicionais garans massalas indianos; Mediterrâneo reúne ervas, cítricos e flor de laranjeira, valorizando insumos da popular dieta do mediterrâneo ; Salted Caramel aproxima chá Oolong, cacau e caramelo salgado, inspirado no requintado “chá das cinco” dos ingleses; e o Vital Mango mistura chá preto, manga e flores, dialogando com pratos agridoces, com uma pegada bem tropical e refrescante.

UMA CRIAÇÃO DESAFIADORA

Segundo o azeitólogo e mestre lagareiro do Olivas de Gramado, André Bertolucci, o desafio foi justamente o ineditismo, por não existir referências. Misturar chá e azeite exigiu testes rigorosos e processos precisos para alcançar equilíbrio e complexidade. O resultado são azeites autorais inéditos, com explosão aromática e sabores exóticos, pouco convencionais, diferentes de tudo que existe hoje no mercado de azeites.

“A parceria entre o Olivas de Gramado e a Tea Shop foi um dos trabalhos mais desafiadores, pois mixar chás com azeite de oliva é algo inédito, ninguém fez antes. Os processos de criação foram intensos e surpreendentes, pois conseguimos extrair sabores e aromas inacreditáveis, criando seis azeites totalmente únicos, exóticos e com um grau de complexidade nunca visto”, comenta Bertolucci. “É um produto exclusivo, uma edição limitada, direcionado para aquelas pessoas que querem sair do óbvio e experimentar novas sensações,” destaca ele.

Para mais informações e compras consulte o site www.olivasdegramado.com.br ou entre em contato via whatsapp (54) 9 9934.1350. O kit também pode ser adquirido na Azeiteria no interior do Parque Olivas de Gramado.

OLIVAS E TEA SHOP

A collab aproxima duas marcas com trajetórias consolidadas. O Olivas de Gramado é referência na produção de azeites extravirgem de alta qualidade e pioneiro em olivoturismo no país. Localizado na Serra Gaúcha, o empreendimento reúne 29 hectares de olivais com cerca de 12.600 oliveiras de seis varietais. A colheita ocorre uma única vez ao ano, entre fevereiro e março, com produção limitada e extração em lagar próprio. Desde a primeira safra, em 2020, a marca acumula mais de dez prêmios internacionais nos principais concursos de azeite do mundo.

Já a Tea Shop é a maior rede especializada em chás premium do Brasil, com presença nacional e atuação internacional. A marca chegou ao país em 2013, a partir de Porto Alegre, depois que Michel Bitencourt conheceu o modelo da rede durante um MBA em Barcelona. Atualmente, soma mais de 100 lojas distribuídas entre Brasil, Espanha, Itália, Portugal e Argentina, além de um portfólio que trata o chá como experiência cultural.

African Sunset

• Azeite de oliva extravirgem misturado ao rooibos, chá vermelho sul-africano considerado isotônico, com o cítrico da laranja e a doçura da cenoura.

• Harmoniza com saladas, peixes, frutos do mar e carnes brancas.

Cheesecake Tea

• Azeite de oliva extravirgem com mescla de chás pretos, maçã, coco, hibisco e frutas vermelhas, que captam o sabor do cheesecake.

• Experimente o azeite sobre queijos não curados, tortas, iogurtes e saladas de frutas.

Indian Secret

• Azeite infusionado com laranja e especiarias com propriedades ayurvédicas, como funcho, canela, cravo e cardamomo.

• As especiarias intensificam o sabor de sopas e pratos com carne suína, aves ou carne vermelha.

Mediterrâneo

• Azeite com mistura à base de alecrim, maçã e melissa, além de elementos cítricos e flor de laranjeira.

• A inspiração mediterrânea do azeite combina com frutos do mar, vegetais, cogumelos e sobremesas.

Salted Caramel

• Azeite com chá Oolong, chá preto e caramelo salgado, com toque de cacau.

• Experimente harmonizar com doces, como bolos, sorvetes, tortas e frutas.

Vital Mango

• Azeite com chá preto e mescla frutada e floral, com maçã, manga e pétalas de flores de cártamo, girassol e calêndula.

• O sabor adocicado do azeite pode ser harmonizado em pratos como saladas agridoces, ceviche, lombo suíno e doces com frutas.