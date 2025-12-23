Polícia Civil de Canela e Consulado do Inter realizam distribuição de presentes de Natal em campanha solidária

A Polícia Civil de Canela, em parceria com o Consulado do Sport Club Internacional, realizou uma grande ação solidária de Natal, com a entrega de presentes e donativos a famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

A campanha ocorreu no sábado e domingo, dias 20 e 21 de dezembro, e contou com a atuação de três viaturas da Polícia Civil, além de veículos dos membros do Consulado do Internacional. As equipes percorreram diversos bairros carentes da cidade de Canela, realizando a entrega dos presentes arrecadados.

Ao todo, cerca de 1.600 famílias foram contempladas, resultado de uma expressiva mobilização solidária da comunidade de Canela e de cidades da região. Durante a campanha, houve grande arrecadação de doações, especialmente cestas básicas, caixas de leite, materiais escolares e brinquedos.

A ação também foi marcada pela participação direta das crianças do município, que encaminharam mais de 200 cartinhas ao Papai Noel, deixadas na Delegacia de Polícia de Canela. Na maioria dos pedidos, as crianças solicitaram alimentos e materiais escolares, além de brinquedos.

Diversas empresas da comunidade aderiram à campanha, promovendo arrecadações internas e realizando a entrega dos donativos na Delegacia de Polícia, possibilitando que os policiais civis fizessem a distribuição diretamente nos bairros atendidos.

O Delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia de Canela, destacou o sucesso da iniciativa:

“Foi uma ação ainda maior do que a do ano passado. Agradeço imensamente a dedicação de todos os policiais e estagiários que separaram as cartinhas, organizaram as doações e participaram das entregas. Meu agradecimento especial também ao Consulado do Sport Club Internacional, especialmente na pessoa do Gelson Oliveira, grande organizador dessa campanha, e à comunidade, que realizou doações em grande quantidade, permitindo que muitas crianças e famílias do nosso município tivessem um Natal melhor.”

A Polícia Civil de Canela reforça que a campanha foi extremamente exitosa e demonstra a força da solidariedade, da união entre instituições e da participação ativa da comunidade em prol de quem mais precisa.