Polícia Civil deflagra terceira fase da Operação Vouchers contra fraude na venda de ingressos turísticos

Ação das delegacias de Gramado e Canela cumpre nove mandados de busca e apreensão em três estados e mobiliza cerca de 40 policiais civis

A Polícia Civil, por meio das Delegacias de Polícia de Gramado e Canela, deflagrou, na data de 23 de dezembro de 2025, a terceira fase da Operação Vouchers, ação policial conjunta que dá continuidade às investigações que apuram um esquema de fraude na venda de ingressos para atrações turísticas, especialmente parques temáticos e restaurantes, nos municípios de Gramado e Canela.

A investigação mira associação criminosa voltada à comercialização ilegal de ingressos turísticos, obtidos de forma fraudulenta, gerando prejuízos significativos a empresas do setor, além de lesar turistas que visitam a região.

A Operação Vouchers teve fases deflagradas em anos anteriores, sendo que, na data de 23 de dezembro, a Polícia Civil realizou operação conjunta com o emprego de cerca de quarenta policiais civis, ocasião em que foram expedidos nove mandados de busca e apreensão para as cidades de Igrejinha e Canoas, no Estado do Rio Grande do Sul, e Ceilândia, no Distrito Federal.

A ação policial contou com o apoio das Delegacias de Polícia de Igrejinha e Três Coroas, da DRACO de Canoas e da CORE da Polícia Civil do Distrito Federal (CORE/PCDF).

Durante o cumprimento dos mandados, foi apreendido vasto material que comprova a participação dos investigados nas fraudes. Entre os itens recolhidos estão diversos cartões de crédito e débito em nome de terceiros, bem como aparelhos eletrônicos utilizados para a venda de ingressos, recebimento de valores via PIX e operacionalização do esquema criminoso.

As diligências tiveram como objetivo aprofundar a coleta de provas, identificar novos envolvidos e desarticular o esquema criminoso.

A Polícia Civil ressalta que investigações dessa natureza recebem prioridade absoluta e atenção permanente, tendo em vista a relevância estratégica do setor turístico para a economia da Serra Gaúcha, não havendo qualquer tolerância institucional com práticas que atentem contra turistas, empresas e a credibilidade da região.

Segundo a Delegada Fernanda Aranha, titular da Delegacia de Polícia de Gramado, as investigações demonstraram que o esquema criminoso envolvia fraudes praticadas pelo grupo investigado junto às plataformas de venda de ingressos online com o uso de dados bancários de terceiros.

A Polícia Civil não divulgou detalhes de como os crimes eram praticados.

O Delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia de Canela, ressaltou que a Polícia Civil monitora fraudes dessa natureza na região desde o ano de 2022, e que a prioridade conferida à Operação Vouchers se deu em razão da importância estratégica do turismo para a economia local, bem como da necessidade de proteger turistas e o trade turístico da Serra Gaúcha.

O Delegado Regional Gustavo Celiberto Barcellos, que supervisiona os trabalhos, enfatizou a relevância da ação policial no combate a um grupo criminoso que vinha causando expressivos prejuízos financeiros e a imagem do setor turístico, destacando o caráter qualificado e permanente da repressão realizada pela Polícia Civil. Ressaltou que a estrutura necessária para reprimir os crimes é disponibilizada aos Órgãos Policiais responsáveis pelas investigações.

Os investigados respondem por crimes como estelionato, associação criminosa, falsificação de documento particular e uso de documento falso, sem prejuízo de outras tipificações penais que possam ser apuradas no curso das investigações.

As investigações prosseguem de forma contínua, com análise do material apreendido e monitoramento permanente dos suspeitos.

A Polícia Civil reforça a orientação para que turistas adquiram ingressos e vouchers exclusivamente por meio de canais oficiais e agentes devidamente credenciados, garantindo a segurança, a validade dos ingressos e a proteção contra fraudes.