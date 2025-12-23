Reforço: escritório da Emater de Canela recebe extensionista social

O Escritório Municipal da Emater/RS-Ascar de Canela passou a contar com o reforço da extensionista social Sandra Marizete dos Santos, que irá atuar junto às ações desenvolvidas no município. A chegada da profissional atende a um pedido do prefeito de Canela, Gilberto Cezar, ao secretário estadual de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti, em parceria com a Emater e a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

A extensionista social tem papel fundamental no acompanhamento de famílias do meio rural, no fortalecimento da agricultura familiar, na promoção da inclusão social e no desenvolvimento de políticas públicas voltadas ao campo, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida no interior do município.

Na oportunidade, os extensionistas da Emater também realizaram a entrega ao prefeito do relatório de atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2025, documento que apresenta as principais ações, projetos e atendimentos realizados pela entidade em Canela durante o período.

Foto: Divulgação