Colisão frontal deixa uma passageira morta e três feridos na Rota do Sol, em Tainhas

Acidente ocorreu no início da manhã desta quarta-feira, no km 238, e mobilizou bombeiros, Samu e Comando Rodoviário

Um grave acidente de trânsito registrado no início da manhã desta quarta-feira (24) resultou na morte de uma passageira e deixou três pessoas feridas na Rota do Sol (ERS-486), em Tainhas, na Serra Gaúcha.

A colisão frontal envolveu dois veículos, um Chevrolet Prisma e um Chevrolet Corsa Classic, e ocorreu no km 238 da rodovia, nas proximidades do trevo de acesso à RS-020.

O atendimento à ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de São Francisco de Paula, do Batalhão Rodoviário da Rota do Sol e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Duas pessoas — uma em cada veículo — ficaram presas às ferragens e precisaram ser retiradas pelos bombeiros.

A morte da passageira que estava no Corsa Classic foi confirmada ainda no local do acidente.

Conforme o registro da ocorrência, outra ocupante do Corsa Classic foi encaminhada em estado grave ao Hospital de São Francisco de Paula. O condutor do Prisma também foi levado para atendimento na mesma casa de saúde, com lesões. Já uma das passageiras foi transferida para atendimento médico em Caxias do Sul.

O motorista do Corsa Classic permaneceu no local do acidente, acompanhado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar, enquanto era aguardada a chegada da perícia, que irá apurar as circunstâncias da colisão.

O trânsito no trecho chegou a sofrer bloqueios parciais durante o atendimento e a remoção dos veículos.

A Folha acompanha o caso e atualizará as informações assim que novos detalhes forem confirmados pelas autoridades.