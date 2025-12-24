Mamãe Noel distribui presentes para animais do Gramadozoo

O clima natalino invadiu o Gramadozoo. Com foco no bem-estar animal e na educação ambiental, a equipe técnica trocou o uniforme pela roupa do Papai Noel e preparou enriquecimentos temáticos de Natal. Vestida de Mamãe Noel, a bióloga Isabela Kirsch distribuiu os presentes para os animais nesta terça-feira, dia 23, e quarta, 24. O programa de enriquecimento ambiental ocorre ao longo do ano com diferentes atividades temáticas.

Com o auxílio do tratador Victor Zosa, a bióloga instalou pinheirinhos de Natal repletos dos petiscos preferidos de cada espécie. No recinto da onça-pintada, uma árvore articulável feita com taquaras foi recheada com iscas de carne. Para as macacas-aranha, a equipe decorou a árvore natalina com frutas e legumes. Já o pinheirinho dos quatis, estava repleto de laranjas, mangas e pepinos. “Na natureza, o gasto calórico para buscar alimento é maior. Com a atividade, nós estimulamos que os animais trabalhem os diferentes sentidos. Quanto mais tempo eles passam interagindo, melhor é o resultado”, explica Isabela.

Além do bem-estar animal, os enriquecimentos buscam promover a educação ambiental. Os visitantes podem acompanhar as atividades e recebem informações e curiosidades sobre as espécies.

O Gramadozoo não abrirá na quinta-feira, 25, e retoma as atividades normais na sexta, 26, das 10h às 16h. Os enriquecimentos temáticos voltam a ser realizados no sábado, 27, e domingo, 28. O parque fica no Km-35 da ERS-115.