Natal Solidário celebra 10 anos de afeto e inclusão na APAE Gramado

Ação solidária reuniu mais de 40 usuários em uma tarde de magia, carinho e inclusão

O espírito do Natal ganhou ainda mais significado em Gramado com a realização da 10ª edição do Natal Solidário, promovido pelo Sindtur (Sindicato da Hotelaria, Restaurantes, Bares, Parques, Museus e Similares da Região das Hortênsias) em parceria com a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). A celebração marcou uma década de um projeto construído com amor, propósito e um desejo genuíno de fazer a diferença, reunindo emoção, inclusão e solidariedade.

Realizado na sede da APAE, o evento proporcionou uma tarde especial para mais de 40 usuários da instituição e suas famílias, reforçando a importância da troca de afeto e do olhar atento às pessoas únicas e especiais atendidas pela associação. A programação contou com brincadeiras lúdicas, caça aos doces, lanche especial e a distribuição de sucos e refrigerantes, viabilizada pela parceria com a Fruki Bebidas.O momento mais aguardado da tarde foi a chegada do Papai Noel, que, com carinho e atenção, realizou a entrega individualizada de cerca de 80 presentes, entre brinquedos e doces, garantindo sorrisos e emoção para todos os participantes.

Para a diretora executiva do Sindtur, Lisa Gottschalk, o projeto simboliza o compromisso social do setor turístico com a comunidade. “O Natal Solidário é um projeto inspirador e, ao chegar à décima edição, seguimos com o coração cheio de orgulho e carinho. Estar na APAE de Gramado torna tudo ainda mais especial, pois essa troca de afeto retorna imediatamente em forma de sorrisos”, destacou.

O presidente da APAE Gramado, Ilton Müller, ressaltou a importância de momentos como este para os usuários da instituição. “É uma alegria poder proporcionar momentos de integração como esse aos usuários da APAE. Temos que parabenizar os profissionais da APAE pela dedicação e pelo acolhimento no dia a dia e também em ocasiões especiais como esta”, afirmou.

Ao completar dez anos, o Natal Solidário consolida-se como uma ação que vai além da celebração natalina, reforçando a união entre entidades de classe e instituições sociais e mostrando que o verdadeiro sucesso de um destino turístico também se mede pelo cuidado, pela inclusão e pelo bem-estar da sua comunidade.