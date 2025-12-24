Pablo Pereira é preso novamente, em Torres, acusado de golpes bancários

Torres/RS – A Polícia Civil de Canela prendeu o principal articulador de um audacioso esquema de fraudes bancárias e extorsões realizado em Canela. Um blogueiro, foi capturado na manhã desta quarta-feira, 24 de dezembro, véspera de Natal, na praia de Torres, no litoral gaúcho. Durante o cumprimento da ordem de prisão, o investigado ainda tentou fugir, pulando a janela do imóvel onde se encontrava, mas foi imediatamente alcançado pela policial responsável pela ação, que prontamente o imobilizou.

As autoridades não revelaram a identidade do acusado, mas a reportagem apurou se tratar de Pablo Samuel Pereira.

O blogueiro é apontado como o principal articulador por trás de uma engenhosa teia de fraudes bancárias que se espalhou por Canela, Gramado e região. Utilizando-se de uma suposta credibilidade como “jornalista” em redes sociais, ele aliciava vítimas com a promessa de empréstimos pessoais facilitados, com juros baixos e prazos convidativos. O golpe consistia em induzir os interessados a fornecerem seus dados pessoais, cópias de documentos e a realizarem procedimentos de reconhecimento facial por meio de aplicativos de celular – tudo sob o pretexto de formalizar o suposto crédito.

Entretanto, em vez de liberar os empréstimos, o grupo investigado utilizava os dados e a biometria das vítimas para, de forma sorrateira e completamente fraudulenta, contratar financiamentos de veículos de alto valor em nome delas, sem que tivessem qualquer conhecimento ou autorização. Uma pequena parte do dinheiro era, então, repassada às vítimas como o “empréstimo” prometido, enquanto o restante – com valor muito maior – era desviado e apropriado pelos golpistas, que contavam com a expertise de revendas de veículos utilizadas como fachada para materializar os financiamentos indevidos.

Pablo já havia sido preso pela Polícia Civil de Canela em outras duas oportunidades. Em janeiro deste ano, em uma residência no Bairro Vila Suíça, em Canela, e em julho, após perseguição no centro de Gramado. O investigado permaneceu preso por alguns meses, passando a coagir vítimas de seus golpes após sua soltura, ocorrida há poucas semanas.

O Delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia de Canela e responsável pela investigação, informa que o blogueiro, em flagrante desrespeito às medidas cautelares impostas pela Justiça, iniciou uma segunda onda de crimes – o que a própria polícia denominou de “regolpe”. Esta nova etapa consistia em contatar as vítimas que já haviam sido lesadas pelos estelionatos originais, agora exigindo novos pagamentos sob a ameaça de agravar suas situações financeiras ou de que “não limparia seus nomes”. Diversos testemunhos revelaram a extensão dessas extorsões, configurando não apenas novos crimes, mas uma clara tentativa de obstruir a Justiça e garantir a impunidade.

Diversas vítimas procuraram a Delegacia de Polícia de Canela nos últimos dias relatando as coações, extorsões e ameaças praticadas pelo suspeito após sair do presídio.

A extensa ficha criminal do capturado, que inclui dezenas de registros por estelionato, ameaça, calúnia e difamação, evidencia sua contumácia delitiva e a alta periculosidade social. Durante operação realizada no início deste mês pela Polícia Civil de Canela contra o grupo, que efetuava os golpes utilizando-se revendas de veículos em Canela e outras cidades, foram apreendidas armas de fogo em grande quantidade em poder de investigados, o que ressalta a ousadia e a disposição para a violência.

Pablo Samuel Pereira foi encaminhado ao sistema prisional, para cumprimento de prisão preventiva (sem prazo), permanecendo à disposição da Justiça.

A Polícia Civil de Canela reitera seu compromisso com a segurança da população, agindo com rigor técnico e firmeza no combate à criminalidade, garantindo que os responsáveis por atos ilícitos sejam devidamente responsabilizados e orientando eventuais vítimas prejudicadas pelo esquema a procurarem a Delegacia de Polícia para registro de ocorrência.