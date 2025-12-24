Véspera de Natal será de muitas atrações no Sonho de Natal de Canela: Guardador de Rebanhos é destaque

Quem optar por passar o Natal em Canela, além de conferir a bela decoração natalina que toma conta das ruas da cidade, poderá aproveitar a intensa programação do Sonho de Natal de Canela. A véspera de Natal contará com diversas atrações culturais ao longo do dia, culminando com o espetáculo “O Guardador de Rebanhos”, uma das grandes atrações da noite e com show único na programação desta 38ª edição.

Nesta quarta-feira, a programação inicia às 11 horas, com o show Brasilidades, de Jef Alves. Na sequência, o público poderá assistir a mais uma apresentação do espetáculo “O Natal de Anelise – Os Segredos do Papai Noel” e, às 17 horas, se divertir com o stand-up comedy “Noela Clown”. Todas essas apresentações acontecem no Coreto da Aldeia do Sonho.

Encerrando a programação em grande estilo, às 19h30, será apresentado o espetáculo “O Guardador de Rebanhos”, no Multipalco da Praça João Corrêa. A atração apresenta uma narrativa adaptada do livro “O Guardador de Rebanhos”, de Fernando Pessoa, trazendo ao palco uma releitura contemporânea da figura de Maria, mãe de Jesus, ambientada nos dias atuais. A apresentação conta com a participação da Orquestra de Sopros da Escola Neusa Mari Pacheco – Ciep, além de um repertório musical variado.

Três cantoras e um cantor conduzem a apresentação, proporcionando ao público um momento único de emoção. O espetáculo reúne narrativa, música e teatro, criando uma experiência sensível e envolvente para toda a família. O Sonho de Natal segue até o dia 18 de janeiro de 2026 e a programação completa pode ser acessada no site www.sonhodenatal.com.br.

PATROCINADORES

O 38º Sonho de Natal de Canela é apresentado por Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Prefeitura de Canela. Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet. Patrocínio: Havan e Governo do Estado do Rio Grande do Sul – O futuro nos une. Colaboração: Farmácias São João, Sulgás, Space Adventure e Sicredi Pioneira. Parceria: Alpen Park, Cooperativa de Crédito Cresol, Cervejaria Farol, Cervejaria Viking Bier, Corsan, Tintas Coral – Outlet das Tintas, Parque Bondinhos Canela, Parque Terra Mágica Florybal, Pompéia Pryme, Roda Canela e Skyglass. Apoio Especial: Parque do Caracol. Apoio Institucional: Associação Comercial Industrial de Canela – ACIC. Agente Cultural: AM Produções. Financiamento: Pró-Cultura | Secretaria da Cultura RS Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Realização: Prefeitura de Canela, Ministério da Cultura e Governo Federal – Brasil, do lado do povo brasileiro.

Programação completa no site sonhodenatal.com.br

Instagram: @sonhodenataloficial

Facebook: www.facebook.com/sonhodenataldecanela