Space Adventure celebra os 81 anos de Canela com entrada gratuita para moradores

No dia 28 de dezembro, Canela completa 81 anos de história e a comemoração terá um presente especial para a comunidade local. O Space Adventure, que abriga um dos maiores acervos da Nasa fora dos Estados Unidos, preparou uma ação em homenagem ao aniversário do município, com entrada gratuita e distribuição de pipoca para moradores.

A iniciativa é válida exclusivamente no dia do aniversário de Canela. Para ter acesso ao benefício, o morador deverá apresentar comprovante de residência na bilheteria. A gratuidade contempla até cinco familiares, incluindo o titular, mediante comprovação de parentesco. Todos os visitantes participantes da ação receberão pipoca cortesia.

A promoção é válida apenas para a visitação à exposição e não inclui as sessões do planetário. Com a ação, o Space Adventure reforça sua ligação com Canela e presta uma homenagem aos canelenses que acompanham o crescimento e o desenvolvimento da cidade.

O espaço, dedicado à história da exploração espacial, convida o público a uma experiência imersiva que percorre o passado, o presente e o futuro das missões espaciais, unindo conhecimento e entretenimento na celebração dos 81 anos do município.

SERVIÇO

Data: 28 de dezembro (domingo)

Local: Space Adventure Canela – Avenida Ernani Kroeff Fleck, 960 – Vila Suiça

Ação: Comemoração dos 81 anos de Canela

Sobre o Space Adventure Canela

Inaugurada em 2023, a exposição reúne o segundo maior acervo da NASA fora dos EUA, um prato cheio para apaixonados por astronomia e pela história das viagens espaciais. Entre as peças originais, o visitante encontra desde componentes de missões históricas até itens do cotidiano dos astronautas, como alimentos e roupas. As salas interativas permitem vivenciar, de forma lúdica, momentos icônicos como a decolagem e o pouso, além de revelar como os tripulantes dormem, se alimentam e passam o tempo em órbita. O local também conta com simuladores que reproduzem a sensação da força G, giroscópios, área de games, loja de souvenires, fotos temáticas e o Planetário 4K, um dos espaços mais procurados da atração.

Sobre Canela (RS)

Canela é um dos principais destinos turísticos da Serra Gaúcha, reconhecida por suas paisagens naturais, infraestrutura qualificada e forte vocação para o turismo. A cidade se destaca pela diversidade de atrativos culturais, gastronômicos e de lazer, além de um calendário permanente de eventos que movimenta a economia local e valoriza a identidade da região.

