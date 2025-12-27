Acidente grave deixa motorista preso às ferragens na rótula entre a RS-235 e a RS-466, em Canela

Por volta das 13h50 deste sábado (27), um acidente com consequências graves foi registrado na rótula de entroncamento entre a RS-235 e a RS-466 (Rodovia Guilherme Wasem), acesso à estrada do Caracol.

Conforme informações apuradas no local, um Corsa hatch, que trafegava no sentido Gramado – Canela, tentava acessar a RS-466 quando foi atingido na traseira por outro veículo que seguia no sentido Canela-Gramado. Com o impacto, o Corsa foi arremessado e colidiu frontalmente contra um poste de energia elétrica.

O motorista do Corsa, que estava sozinho no veículo, ficou preso às ferragens. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros de Canela atuaram no resgate e no atendimento pré-hospitalar, com apoio da Brigada Militar.

Os ocupantes do segundo veículo não se feriram.

Mais informações a qualquer momento aqui no Portal da Folha.