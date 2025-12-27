Grupo Rodeio é atração musical no aniversário de 81 anos de Canela neste domingo

Canela celebra seus 81 anos de emancipação neste domingo, dia 28 de dezembro, com uma programação especial. As atividades iniciam no Multipalco da Praça João Corrêa.

A cerimônia oficial de aniversário ocorre a partir das 19h30, reunindo autoridades, comunidade e visitantes para marcar a data que celebra a história, a cultura e o desenvolvimento do município. Na sequência, às 20 horas, o público poderá prestigiar o ponto alto da celebração: o show do Grupo Rodeio. A atração promete animar a noite com um repertório marcado pelos ritmos gaúchos e pela forte conexão com a identidade cultural da região.

Para o prefeito de Canela, Gilberto Cezar, a comemoração representa um momento especial de encontro com a comunidade. “Celebrar os 81 anos de Canela é celebrar a nossa história, as pessoas que constroem diariamente esta cidade e também projetar o futuro com esperança. Convidamos moradores e visitantes para participarem desta grande festa, que foi preparada com carinho para todos”, destaca.

Encerrando a programação comemorativa, o público poderá acompanhar a tradicional descida de rapel do Papai Noel na Catedral de Pedra, às 22 horas, espetáculo que acontece no local e que é um dos momentos mais aguardados do Sonho de Natal de Canela, reunindo famílias e visitantes em um cenário simbólico da cidade.

A celebração de aniversário da cidade integra a programação oficial do Sonho de Natal, que segue até o dia 18 de janeiro.