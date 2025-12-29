Canela,

29 de dezembro de 2025

21ª Campanha do Alimento do Mini Mundo entregou mais de sete toneladas para entidades beneficentes

Tradicional ação social do Mini Mundo beneficiou famílias e instituições de assistência

Reafirmando o seu propósito de inspirar pelos detalhes, conectar gerações e construir um mundo melhor, o Mini Mundo encerra o ano celebrando o excelente resultado da 21ª Campanha do Alimento que resultou na arrecadação de 7.200kg. A iniciativa reforça o espírito de união e solidariedade que sempre marcaram a história do evento nestas mais de duas décadas. Em 2025 teve 16 beneficiados, entre famílias e instituições de assistência que receberam as doações feitas pelo Mini Mundo, com o apoio do Órbis Clube Gramado:

  • Abrigo Casa Lar
  • Aldeia Indígena
  • Associação Assembleia de Deus
  • CRERH – Centro de Reabilitação Emanuel Região das Hortênsias
  • Crianças Carentes Rose
  • Escola Caramuru
  • Família Carente Dilamer
  • Família Carente Fabiana
  • Hospital Arcanjo São Miguel
  • Hospital de Caridade de Canela
  • Instituto Padre Franco
  • Instituto Santíssima Trindade Moreira
  • Lar Bom Pastor
  • Lar do Idoso Maria de Nazaré
  • Luciana Pimentel
  • Vicentinos

A diretora do Mini Mundo, Gisele Nienow, reforça a importância das doações. “O sucesso da Campanha do Alimento é fruto do engajamento de muitas pessoas, da equipe de colaboradores do Mini Mundo, dos parceiros e apoiadores e da comunidade, que nestes 21 anos acredita neste trabalho e participa visitando o parque e fazendo doações. Reiteramos o nosso agradecimento a cada um.”

