21ª Campanha do Alimento do Mini Mundo entregou mais de sete toneladas para entidades beneficentes

Tradicional ação social do Mini Mundo beneficiou famílias e instituições de assistência
Reafirmando o seu propósito de inspirar pelos detalhes, conectar gerações e construir um mundo melhor, o Mini Mundo encerra o ano celebrando o excelente resultado da 21ª Campanha do Alimento que resultou na arrecadação de 7.200kg. A iniciativa reforça o espírito de união e solidariedade que sempre marcaram a história do evento nestas mais de duas décadas. Em 2025 teve 16 beneficiados, entre famílias e instituições de assistência que receberam as doações feitas pelo Mini Mundo, com o apoio do Órbis Clube Gramado:
- Abrigo Casa Lar
- Aldeia Indígena
- Associação Assembleia de Deus
- CRERH – Centro de Reabilitação Emanuel Região das Hortênsias
- Crianças Carentes Rose
- Escola Caramuru
- Família Carente Dilamer
- Família Carente Fabiana
- Hospital Arcanjo São Miguel
- Hospital de Caridade de Canela
- Instituto Padre Franco
- Instituto Santíssima Trindade Moreira
- Lar Bom Pastor
- Lar do Idoso Maria de Nazaré
- Luciana Pimentel
- Vicentinos
A diretora do Mini Mundo, Gisele Nienow, reforça a importância das doações. “O sucesso da Campanha do Alimento é fruto do engajamento de muitas pessoas, da equipe de colaboradores do Mini Mundo, dos parceiros e apoiadores e da comunidade, que nestes 21 anos acredita neste trabalho e participa visitando o parque e fazendo doações. Reiteramos o nosso agradecimento a cada um.”
Foto: Divulgação