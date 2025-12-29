21ª Campanha do Alimento do Mini Mundo entregou mais de sete toneladas para entidades beneficentes

Tradicional ação social do Mini Mundo beneficiou famílias e instituições de assistência

Reafirmando o seu propósito de inspirar pelos detalhes, conectar gerações e construir um mundo melhor, o Mini Mundo encerra o ano celebrando o excelente resultado da 21ª Campanha do Alimento que resultou na arrecadação de 7.200kg. A iniciativa reforça o espírito de união e solidariedade que sempre marcaram a história do evento nestas mais de duas décadas. Em 2025 teve 16 beneficiados, entre famílias e instituições de assistência que receberam as doações feitas pelo Mini Mundo, com o apoio do Órbis Clube Gramado:

Abrigo Casa Lar

Aldeia Indígena

Associação Assembleia de Deus

CRERH – Centro de Reabilitação Emanuel Região das Hortênsias

Crianças Carentes Rose

Escola Caramuru

Família Carente Dilamer

Família Carente Fabiana

Hospital Arcanjo São Miguel

Hospital de Caridade de Canela

Instituto Padre Franco

Instituto Santíssima Trindade Moreira

Lar Bom Pastor

Lar do Idoso Maria de Nazaré

Luciana Pimentel

Vicentinos

A diretora do Mini Mundo, Gisele Nienow, reforça a importância das doações. “O sucesso da Campanha do Alimento é fruto do engajamento de muitas pessoas, da equipe de colaboradores do Mini Mundo, dos parceiros e apoiadores e da comunidade, que nestes 21 anos acredita neste trabalho e participa visitando o parque e fazendo doações. Reiteramos o nosso agradecimento a cada um.”

Foto: Divulgação