Canela celebra 81 anos ao som do Grupo Rodeio

Mesmo com a chuva, o público compareceu em grande número e lotou o geotúnel do Multipalco, na Praça João Corrêa, para prestigiar as comemorações dos 81 anos de Canela. O evento reuniu moradores e visitantes em uma noite de celebração, música e homenagem ao município.

A programação iniciou com a exibição de um vídeo institucional em homenagem à cidade, seguida de pronunciamentos do prefeito de Canela, Gilberto Cezar, e do vice-prefeito, Gilberto Tegner.

Em sua fala, o prefeito destacou a importância do momento comemorativo e o compromisso da gestão com o desenvolvimento do município.

“Quero partilhar este momento com a comunidade que sempre esteve ao nosso lado, diante das várias lutas que travamos em prol do desenvolvimento da cidade e desejar um próspero 2026, assim como foi o último Natal, com grande movimentação na cidade ”, afirmou.

Na sequência, o público foi embalado pelo show do Grupo Rodeio, que marcou as festividades de aniversário da cidade. Com mais de 40 anos de trajetória, o conjunto contagiou canelenses e visitantes com um repertório que mesclou músicas atuais e grandes clássicos da música nativista, como “Gritos de Liberdade” e “Iguaria Campeira”.

Texto: Vanessa Ozório