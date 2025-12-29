Corsan informa abastecimento instável na Vila Suzana durante troca de válvula

CANELA

A Corsan informou que está substituindo, nesta segunda-feira, 29, na Rua João Baldasso, em Canela, uma válvula redutora de pressão na rede de distribuição de água. Durante o serviço, o abastecimento poderá ser afetado na Vila Suzana. A estimativa é de que o sistema seja restabelecido até o início da noite.

O objetivo da substituição é garantir maior estabilidade no abastecimento da região. O equipamento que está sendo instalado vai prevenir rompimentos de tubulações e ramais.

Para outras informações, estão disponíveis os canais de relacionamento da Corsan com o cliente: app Corsan, Agência Virtual cliente.corsan.com.br, ligações gratuitas pelo 0800 646 6444 e WhatsApp (51) 99704-6644.

A Corsan está permanentemente disponível nesses canais e recomenda que a população utilize esses meios de contato com a Companhia para solicitações, pedidos de informação ou para fazer comunicados. Isso agiliza a tomada de providências e a mobilização das equipes de serviço.