Provas campeiras e fandangos no Rodeio do Querência, em Canela

O Rodeio do CTG Querência, que acontece de 08 a 11 de janeiro de 2026 no Parque de Rodeios do Saiqui, prepara uma edição marcada pela força da tradição e pelo espírito festivo que movimenta o verão campeiro, sendo um dos eventos que abre a programação do ano no calendário do MTG.

O evento reúne provas campeiras desde a quinta-feira, 11, e programação artística, no domingo 11, sempre com o olhar voltado a valorização cultura gaúcha. Além disso, das três noites de fandangos completam a programação

Na quinta-feira, 8, a animação do baile estará por conta do Grupo Bochincho e Sorriso Lindo, abrindo o rodeio com alegria e reencontros. Na sexta-feira, 9, o público volta ao salão para dançar ao som de Chê Lokedo e Estação Fandangueira, enquanto o sábado, 10, consolidando o evento como ponto de encontro tradicionalista, o fandango estará a cargo da boa música do Tchê Barbaridade e Tbhê Guri. Os ingressos antecipados podem ser adquiridos, em Canela, na Star Vídeo ou Bazar do Gyba e também pelo aplicativo Sympla, no valor de R$40 antecipado e R$ 60 na hora, ou antecipado para as três anoite, R$100,0.

Durante os quatro dias de rodeio, a cancha ganha protagonismo com provas de laço que reúnem competidores de várias categorias, além das emocionantes gineteadas, que tradicionalmente atraem grande público ao redor da Arena Polaco Feijó. As apresentações artísticas serão uma atração a parte, no domingo, 11, com declamação, intérprete vocal e gaitas, destacando talentos jovens e adultos que mantêm viva a expressão cultural do Rio Grande do Sul.

Os fandangos, somados às provas e às manifestações artísticas, formam um conjunto que transforma o Rodeio do Querência em uma experiência tradicionalmente gaúcha completa. A cada edição, o evento reafirma seu papel como espaço de convivência, respeito às tradições e celebração da identidade gaúcha.

Segundo o patrão Luiz Cavalli Kerschner, o rodeio deste ano reforça o compromisso do CTG Querência com a tradição e com a comunidade. “O nosso Rodeio é mais do que uma competição: é um encontro de famílias, amigos e apaixonados pela nossa cultura. Queremos que todos se sintam em casa, vivendo a mesma simplicidade, a mesma alegria e o mesmo respeito que sempre marcaram os eventos da nossa entidade.”

Mais informações pelo fone/whats 54.3282.2666.

Fotos: Diego Santos