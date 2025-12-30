Hospital de Canela recebe R$ 141 mil e região soma mais de R$ 480 mil em repasses do Ministério da Saúde

Canela, Gramado, Nova Petrópolis e São Francisco de Paula estão entre os municípios contemplados; recursos serão destinados a hospitais e APAEs da região

O Hospital de Canela será contemplado com R$ 141.321,33 em recursos do Ministério da Saúde, dentro do programa Agora Tem Especialistas, que destinou mais de R$ 72 milhões a hospitais filantrópicos e Santas Casas do Rio Grande do Sul.

Na Região das Hortênsias e Campos de Cima da Serra, os repasses somam mais de R$ 480 mil, beneficiando hospitais e entidades que atuam diretamente no atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Além de Canela, os recursos contemplam:

Gramado – Hospital Arcanjo São Miguel: R$ 203.559,87

– Hospital Arcanjo São Miguel: Nova Petrópolis – Hospital Nova Petrópolis: R$ 58.208,18

– Hospital Nova Petrópolis: Nova Petrópolis – APAE de Nova Petrópolis: R$ 2.018,49

– APAE de Nova Petrópolis: São Francisco de Paula – Hospital São Francisco de Paula: R$ 72.971,44

– Hospital São Francisco de Paula: São Francisco de Paula – APAE São Francisco de Paula: R$ 5.290,79

Os valores fazem parte de um novo modelo de financiamento do SUS para o setor filantrópico, baseado na produção hospitalar registrada no ano anterior, com reajuste anual dos repasses. O objetivo é ampliar a capacidade de atendimento especializado, reduzir filas e dar maior previsibilidade financeira às instituições de saúde.

No Rio Grande do Sul, 376 instituições foram contempladas. O repasse será feito em parcela única, por meio dos fundos estaduais e municipais de saúde, com previsão de execução a partir de janeiro.

Do total destinado nacionalmente, R$ 800 milhões serão aplicados no custeio de procedimentos e R$ 200 milhões no incremento do teto de Média e Alta Complexidade, fortalecendo o atendimento em áreas como cardiologia, oncologia, ortopedia, oftalmologia, ginecologia e outras especialidades.