Ação integrada em Canela garante acolhimento a família vulnerável e resgate de animais

Patram e secretarias municipais atuaram no atendimento social e no encaminhamento de cães e gatos com problemas de saúde

O 2º Pelotão de Polícia Ambiental da Brigada Militar de Canela realizou, nesta segunda-feira (5), uma ação integrada com a Secretaria de Assistência Social, Secretaria do Meio Ambiente, Vigilância Sanitária, CEMPRA e organizações não governamentais, voltada ao atendimento de uma família em situação de extrema vulnerabilidade social no município.

No local, as equipes prestaram acolhimento e realizaram os encaminhamentos necessários a uma família composta por duas pessoas com deficiência intelectual e um idoso. A ação também teve como foco a garantia do bem-estar dos animais domésticos que viviam na residência.

Durante a operação, dois cães e 12 gatos foram recolhidos e encaminhados para avaliação e atendimento médico-veterinário especializado. Conforme apurado pelas equipes técnicas, os felinos apresentavam quadro de saúde grave, com suspeita de Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Felina (FIV), conhecida como Aids Felina, exigindo cuidados imediatos e isolamento adequado para diagnóstico e tratamento.

A iniciativa reforça a importância da atuação conjunta entre forças de segurança ambiental, secretarias municipais e entidades parceiras, promovendo a proteção animal e o cuidado humanizado às famílias em situação de vulnerabilidade, fortalecendo a rede de apoio social em Canela.

A ação contou ainda com o apoio das ONGs Amigo Bicho e Causa Animal Voluntários por Amor, além da Clínica Veterinária São Chiquinho.

