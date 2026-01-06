Descida do Papai Noel na Catedral de Pedra consagra-se como o show mais procurado do Sonho de Natal em Canela

A atração mais tradicional e aguardada do Sonho de Natal de Canela encerrou com sucesso absoluto. De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, mais de 2 milhões de pessoas já visitaram Canela para prestigiar a temporada natalina e o espetáculo “Contos da Catedral: o segredo do Velho Noel”, em que o Bom Velhinho desceu de rapel pelas torres da Igreja Matriz acompanhado de seus duendes ajudantes, foi a exibição mais procurada.

A última apresentação aconteceu no domingo, dia 4, quando – mais uma vez – visitantes e moradores se aglomeraram em frente ao principal ponto turístico da cidade para acompanhar a exibição, com 15 minutos de duração. As apresentações começaram em 5 de dezembro, quando mais de 20 mil pessoas compareceram para assistir a exibição de estreia, e transcorreram por 16 noites na programação do 38º Sonho de Natal.

Para o prefeito Gilberto Cezar, a magia e a emoção que o Natal proporciona são enaltecidos no espetáculo com a imponência do templo religioso que é o principal atrativo turístico do município. “As pessoas saem daqui sabendo que nossa Catedral de Pedra não tem apenas uma arquitetura bonita, mas tem uma história que a fazem se destacar e brilhar como um dos grandes patrimônios arquitetônicos do Brasil. Foi incrível ver o quanto esse espetáculo continua sendo querido pelos visitantes e pela nossa comunidade, por isso nos esforçamos para que ele pudesse ser novamente apresentado neste ano”, pontua o prefeito.

13_12_2025_38SonhodeNatal_Contos da Catedral – O Segredo do Velho Noel. Foto Cleiton Thiele/SerraPress 13_12_2025_38SonhodeNatal_Contos da Catedral – O Segredo do Velho Noel. Foto Cleiton Thiele/SerraPress

Nas redes sociais, a emoção de quem assistiu ao espetáculo também foi registrada, como dito pelo perfil @andersonmurussi: “Um verdadeiro encanto e muita emoção, pois todos somos sonhadores e acreditamos no Papai Noel, de verdade”, atestou o seguidor no perfil oficial do evento.

O diretor da Ilumina Canela Espetáculos, que produziu o espetáculo, Marcelo Monegal, resumiu o sentimento de contar a história em uma experiência emocionante e intensa. Segundo ele, “o desafio só cresce quando se trata de uma data tão especial em um palco emblemático como a Catedral de Pedra de Canela”. Igor Cruz, bombeiro que também interpretou um dos duendes alpinistas, afirmou que foi uma honra estar novamente vivendo o personagem, acompanhado pelos outros atores Júlio Dias, Bruna Tatsch, Samuel Reis, Laura Port e Daniel Jaggi.

Sobre o show

Na história contada com o auxílio de projeções mapeadas, ilustrações exclusivas, efeitos sonoros e iluminação cênica, uma moça chamada Maria cuida da Catedral de Canela, até o momento em que um personagem desconhecido, que só tem sua silhueta revelada, a interpela e eles começam um diálogo que passa por momentos da história da cidade e da igreja. A construção do templo religioso e as pessoas que ajudaram a erguê-lo, os desafios enfrentados como falta de recursos e as intempéries climáticas, tudo isso foi lembrado.

Encerrando a apresentação, o homem misterioso é apresentado ao final da conversa, em um momento quase mágico e cheio de significado: é o Papai Noel, que – após uma contagem regressiva junto ao público, aparece e desce de rapel pelas torres da igreja, de uma altura de aproximadamente 65 metros.

Até 18 de janeiro

O 38º Sonho de Natal de Canela segue com programação totalmente gratuita até o dia 18 de janeiro. O evento é apresentado por Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Prefeitura de Canela. Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet. Patrocínio: Havan e Governo do Estado do Rio Grande do Sul – O futuro nos une. Colaboração: Farmácias São João, Sulgás, Space Adventure e Sicredi Pioneira. Parceria: Alpen Park, Cooperativa de Crédito Cresol, Cervejaria Farol, Cervejaria Viking Bier, Corsan, Tintas Coral – Outlet das Tintas, Parque Bondinhos Canela, Parque Terra Mágica Florybal, Pompéia Pryme, Roda Canela e Skyglass. Apoio Especial: Parque do Caracol. Apoio Institucional: Associação Comercial Industrial de Canela – ACIC. Agente Cultural: AM Produções. Financiamento: Pró-Cultura | Secretaria da Cultura RS Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Realização: Prefeitura de Canela, Ministério da Cultura e Governo Federal – Brasil, do lado do povo brasileiro. Acesse a programação completa no site sonhodenatal.com.br.

Conteúdo de Marca do Sonho de Natal produzido pela Prefeitura de Canela