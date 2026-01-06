Faccat realiza Vestibular presencial no dia 3 de fevereiro com inscrições solidárias

As Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) realizam, no dia 3 de fevereiro, às 19h, o seu Vestibular presencial, no campus da Instituição. O processo seletivo é destinado a candidatos que desejam ingressar em cursos de graduação oferecidos pela faculdade.

A prova terá duração máxima de três horas e será composta por redação, questões de Língua Portuguesa e conhecimentos gerais. As inscrições seguem abertas até o dia 1º de fevereiro e são feitas mediante a doação de quatro litros de leite de caixinha, que deverão ser entregues no dia da realização do exame.

Os candidatos podem optar entre os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Design, Direito, Enfermagem, Engenharia de Produção, Fisioterapia, Pedagogia, Gestão Comercial, Jogos Digitais, Publicidade e Propaganda, Psicologia, Relações Públicas, Sistemas de Informação e Sistemas para Internet.

Mais informações sobre o Vestibular e o processo de inscrição estão disponíveis no site www.faccat.br.