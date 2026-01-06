Junta Militar convoca jovens para seleção complementar nos dias 29 e 30 de janeiro

A Junta de Serviço Militar de Canela informa que os jovens alistados no ano de 2025 e considerados aptos na seleção geral devem comparecer à seleção complementar, que ocorrerá nos dias 29 e 30 de janeiro de 2026, na sede do Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela (Cidica).

O secretário da Junta Militar, Tiago Scain, ressalta que, caso algum jovem tenha recebido mensagem indicando apresentação em outro local, a orientação deve ser desconsiderada. O secretário destaca ainda que a relação com os nomes dos convocados e os respectivos horários será divulgada nos próximos dias pelas redes sociais oficiais da Prefeitura de Canela.

Mais informações podem ser obtidas diretamente na Junta de Serviço Militar de Canela, localizada na Rua São Francisco, nº 199, ao lado do Cidica. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h30, ou pelo telefone (54) 3282-5156.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela

Foto: Izaque Santos/Prefeitura de Canela