LICENÇA DE OPERAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO – BAZZAN & SIMÕES LTDA

CNPJ nº 17.082.906/0001-03



Torna público que vai requerer à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de Canela – RS a Licença de Operação de Regularização para a atividade de Oficina Mecânica / Retífica – CODRAM 3430-20, localizado na Rua Santa Terezinha, nº 419, bairro Santa Terezinha, Canela/RS – CEP 95680-835.





