Páscoa em Canela: artistas podem inscrever propostas de apresentações artísticas até o dia 10

A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, está selecionando propostas de apresentações artísticas temáticas para integrar a programação do evento Páscoa em Canela, que ocorrerá neste ano de 14 de março a 12 de abril. Podem participar artistas ou grupos de diferentes segmentos artísticos como música, teatro, dança, intervenções e performances, desde que as propostas estejam alinhadas à temática do evento. As apresentações acontecerão no Centro da cidade.

As propostas devem conter as seguintes informações: nome do artista ou grupo, contato, descrição da proposta artística, número de integrantes, portfólio, valor de cachê proposto, necessidades técnicas e cartão CNPJ da empresa responsável. O material deve ser enviado até o dia 10 para o e-mail eventos@canela.rs.gov.br. O envio das propostas não caracteriza a contratação. Posteriormente serão avaliadas pela equipe técnica da Secretaria de Turismo e Cultura, e a contratação seguirá os procedimentos administrativos previstos pela Prefeitura de Canela.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela