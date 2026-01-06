Patram de Canela atende ocorrências de maus-tratos, fauna silvestre e poluição ambiental

Ações do 2º Pelotão Ambiental envolveram proteção ao bem-estar animal, preservação de espécie ameaçada e combate a irregularidades ambientais

O 2º Pelotão de Polícia Ambiental (Patram) de Canela realizou, nesta segunda-feira, atendimentos relacionados à proteção do meio ambiente, ao bem-estar animal e ao combate a práticas irregulares no município.

Entre as ocorrências, esteve o atendimento à soltura de um filhote de papagaio-charão (Amazona pretrei), espécie nativa e ameaçada de extinção. Após avaliação técnica, foi constatado que a ave apresentava condições adequadas, sendo devolvida com segurança ao seu habitat natural, conforme os protocolos ambientais, contribuindo para a preservação da fauna silvestre da região.

No mesmo período, a equipe atendeu uma ocorrência de maus-tratos envolvendo dois equinos. No local, foram identificadas irregularidades nas condições de bem-estar dos animais, com a adoção das medidas administrativas e legais cabíveis.

A Patram de Canela também atuou em uma ocorrência de poluição ambiental causada pela queima irregular de resíduos sólidos. A prática representa risco ao meio ambiente e à saúde pública, sendo tomadas as providências previstas em lei.

O Comando do 2º Pelotão Ambiental reforça a importância da participação da comunidade na denúncia de crimes ambientais e de maus-tratos a animais, destacando que a preservação do meio ambiente é uma responsabilidade coletiva.

