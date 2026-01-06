Projeto Gotas de Amor incentiva doação de sangue animal!

O Hospital Veterinário Dr. Álvaro Abreu lançou em novembro de 2025 o Projeto Gotas de Amor, uma iniciativa que une solidariedade, cuidado e amor pelos animais. O projeto tem como objetivo incentivar a doação de sangue entre cães e gatos saudáveis, contribuindo diretamente para salvar a vida de outros pets que necessitam de transfusões em situações de emergência, cirurgias ou tratamentos clínicos.

Assim como acontece na medicina humana, a doação de sangue é essencial na medicina veterinária e pode ser decisiva para a recuperação de muitos animais. Com o Projeto Gotas de Amor, tutores têm a oportunidade de transformar um gesto simples em uma ação de grande impacto, promovendo a saúde e o bem-estar coletivo dos pets.

Além de ajudar outros animais, os pets doadores recebem benefícios como forma de reconhecimento por esse gesto tão especial. Os doadores ganham as vacinas anuais de Polivalente e Raiva, além de um check-up veterinário, garantindo que estejam sempre saudáveis e bem cuidados.

Podem participar do projeto cães e gatos que atendam aos critérios de saúde e peso estabelecidos pela equipe veterinária do hospital. Todo o processo é realizado com segurança, acompanhamento profissional e respeito ao bem-estar dos animais.

O Hospital Veterinário Dr. Álvaro Abreu reforça que a doação de sangue animal é um ato de amor que salva vidas e convida a comunidade a conhecer e apoiar o Projeto Gotas de Amor.

Tutores interessados em saber se seus pets podem se tornar doadores podem entrar em contato com o hospital para obter mais informações e orientações sobre como participar.

Solidariedade também se demonstra com patas, carinho e cuidado.