Salvamentos, incêndios e resposta rápida: Corpo de Bombeiros de Canela divulga balanço de 2025

O Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar em Canela divulgou o balanço das ocorrências atendidas ao longo de 2025, um retrato objetivo do trabalho diário desenvolvido pelas equipes na proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente no município.

Os números revelam a diversidade e a complexidade das demandas enfrentadas pelos bombeiros ao longo do ano, que vão desde atendimentos pré-hospitalares até incêndios, salvamentos em áreas de risco, ações preventivas e apoio a outros órgãos de segurança .

Ao todo, foram 821 chamados registrados em 2025, com destaque para 286 atendimentos pré-hospitalares, 212 ocorrências de incêndio e 77 salvamentos, além de ações preventivas, averiguações, ocorrências com produtos perigosos e atendimentos ambientais .

Incêndios concentram-se em áreas mais urbanizadas

De acordo com o levantamento, os incêndios atendidos ao longo do ano apresentaram maior concentração em bairros com maior densidade urbana, como Centro, Canelinha, Santa Marta e Vila Boeira. Também houve registros relevantes em São José, São Lucas e no Distrito Industrial.

Os dados reforçam a necessidade de ações preventivas e de conscientização da população, especialmente quanto ao uso correto de instalações elétricas, descarte de resíduos e cuidados em períodos de maior risco, como estiagens e ondas de calor .

Imagens: Francisco Rocha

Atendimento pré-hospitalar: segundos que salvam vidas

O Atendimento Pré-Hospitalar (APH) representou uma das principais frentes de atuação do pelotão em 2025. As ocorrências se concentraram principalmente nos bairros Centro, Canelinha, Leodoro Azevedo, São José e Santa Marta, além de atendimentos frequentes em rodovias e vias de ligação, como a ERS-235.

A atuação rápida e técnica das equipes foi fundamental para o suporte inicial às vítimas, garantindo estabilidade até o encaminhamento ao atendimento médico especializado .

Caso do Cânion Fortaleza marcou o ano

Entre as ocorrências de maior repercussão em 2025, está o resgate da criança que caiu no Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul, operação que mobilizou equipes especializadas e chamou a atenção de todo o Estado.

O comandante do Pelotão do Corpo de Bombeiros de Canela, tenente Miguel Oliveira de Souza, destacou o episódio como um dos mais emblemáticos do ano:

“Entre as atividades de salvamento, destaco a ocorrência em Cambará do Sul com a menina que caiu no Cânion Fortaleza”, afirmou o oficial.

O resgate, que exigiu técnica, planejamento e integração entre equipes, foi amplamente noticiado e evidenciou a importância do preparo dos bombeiros para atuar em ambientes extremos e de alto risco.

Prevenção e planejamento como prioridade

Além do atendimento às emergências, o Corpo de Bombeiros Militar de Canela manteve atuação constante em ações preventivas, salvamentos, averiguações, cortes de árvores e ocorrências envolvendo produtos perigosos, reforçando seu papel não apenas reativo, mas também estratégico.

Segundo a corporação, o levantamento dos dados serve como ferramenta de planejamento operacional, contribuindo para o aprimoramento dos serviços prestados e o fortalecimento das ações de prevenção, sempre com foco na segurança da comunidade canelense .