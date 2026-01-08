EDITAL DAS SÚMULA DE LICITAÇÃO – 08/01/2026

O Prefeito Municipal de Canela/RS, no uso de suas atribuições legais, informa a publicação dos seguintes editais:

EDITAL DE ALTERAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2025 – Registro de Preço para prestação dos serviços de faxineiro (CBO 5143-20) e merendeiro(CBO 5132-05) para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer (SMEEL).



EDITAL DE ALTERAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2025 – Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta seletiva, abrangendo coleta de resíduos sólidos recicláveis e resíduos sólidos orgânicos/rejeitos urbanos no município de Canela/RS.



EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 80/2025 – Contratação de empresa especializada para a elaboração e aplicação de Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de funções públicas nas áreas da Educação, Obras e Serviços Urbanos e Saúde.



EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 14/2025 – Credenciamento para a obtenção de recursos financeiros para o evento PÁSCOA EM CANELA 2026, a realizar-se de 14 de março a 12 de abril de 2026.



Os editais estão disponíveis no site www.canela.rs.gov.br, informações poderão ser obtidas no Departamento de Licitações e Compras, na Rua Dona Carlinda, 455, Canela/RS, através do fone (54) 3282-5100 / 3282-5124 ou através do e-mail licitacoes@canela.rs.gov.br e/ou pregao@canela.rs.gov.br.



Canela, 08 de Janeiro de 2026



Gilberto da Conceição Cezar

Prefeito Municipal



