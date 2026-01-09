Canela ocupa 38º lugar no RS em número de moradores em áreas de favela

Levantamento aponta 1.433 pessoas vivendo em áreas irregulares no município, onde o acesso para atendimento dos Bombeiros é mais difícil

Canela aparece na 38ª posição no ranking do Rio Grande do Sul de municípios com moradores vivendo em áreas classificadas como favelas. De acordo com levantamento divulgado pelo site Pioneiro, 1.433 pessoas vivem em áreas irregulares no município.

Na Serra Gaúcha, o problema também é registrado em cidades de maior porte. Caxias do Sul ocupa a 4ª colocação no ranking estadual, com 22.938 moradores vivendo nessas condições.

A classificação considera áreas com ocupação urbana irregular, ausência de segurança jurídica da posse dos imóveis e falta ou precariedade de serviços públicos e infraestrutura, conforme critérios do IBGE.

Dados do relatório operacional de 2025 do Corpo de Bombeiros Militar de Canela, baseado no sistema E193, mostram que há relação entre essas áreas e a maior demanda por atendimentos. Bairros com construções e matrículas irregulares costumam ter vias estreitas ou sem planejamento, o que dificulta o acesso das viaturas e atrasa o socorro em situações de emergência.

Os bairros com maior concentração de ocorrências incluem trechos do Centro, Canelinha, Santa Marta e Vila Boeira, além de partes de São José, São Lucas e do Distrito Industrial. Nessas regiões, são frequentes atendimentos relacionados a incêndios, resgates e ocorrências de saúde. Em 2025, os incêndios atendidos pelos Bombeiros tiveram maior incidência nesses mesmos bairros, que também lideram os registros de Atendimento Pré-Hospitalar.

Os dados indicam que a ocupação irregular vai além do problema habitacional, afetando diretamente a segurança da população e a agilidade no atendimento de emergências. O cenário mostra a necessidade de ações voltadas à regularização fundiária, melhorias na infraestrutura urbana e prevenção de riscos.