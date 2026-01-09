Canela vive quatro dias de tradição no Rodeio Crioulo Nacional e espera mais de 30 mil pessoas

Desde a última quinta-feira, 8 de janeiro, Canela é palco de mais uma edição do Rodeio Crioulo Nacional, promovido pelo CTG Querência no Parque de Rodeios do Saiqui. Até domingo, dia 11, o evento movimenta o município com uma programação intensa que reúne provas campeiras, apresentações artísticas, bailes, comércio tradicionalista e a presença de famílias e tradicionalistas de diferentes regiões do Rio Grande do Sul, reafirmando o rodeio como um dos primeiros grandes encontros do calendário oficial do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) no ano.

O Parque de Rodeios Saiqui ganhou nova vida com a chegada de competidores, expositores, CTGs, pqietes de laçadoes e famílias que montam seus acampamentos, transformando o espaço em um ambiente de convivência, integração e respeito às tradições, seguindo regulamento específico que orienta sócios, não sócios e competidores, com atenção à preservação ambiental.

A programação campeira ocupa lugar central ao longo dos quatro dias de evento, reunindo competidores de diferentes idades e regiões, reforçando o caráter intergeracional do rodeio. As disputas movimentam intensamente a cancha de laço e a Arena Polaco Feijó, atraindo grande público e reafirmando o rodeio como espaço de convivência, aprendizado e transmissão de saberes ligados à lida campeira. Ao todo, as provas distribuem cerca de R$ 100 mil em premiação.

Um dos pontos que ganha destaque nesta edição é a participação cada vez mais ativa das prendas nas provas campeiras. No sábado, elas protagonizam disputas individuais e em equipes, ampliando o espaço feminino dentro do rodeio e reafirmando o papel das mulheres na preservação e na vivência cotidiana das tradições gaúchas. A presença das prendas na cancha evidencia uma evolução natural dos rodeios gaúchos, que mantém suas raízes ao mesmo tempo em que valoriza a diversidade e o engajamento de diferentes gerações.

A programação artística acontece no domingo, reunindo apresentações de gaita piano e de botão, declamação e intérprete vocal, nas categorias mirim, juvenil e adulta, fortalecendo o espaço de expressão cultural e revelando novos talentos do tradicionalismo.

Outro destaque é a tradicional Rua do Comércio, que cresce a cada edição e se consolida como espaço de integração entre participantes e público. O local reúne expositores de artigos gauchescos, acessórios, artesanato, moda tradicionalista, itens de montaria e souvenires, além de uma área gastronômica com lanches, pratos campeiros, doces caseiros e sabores típicos, reforçando a hospitalidade e a identidade regional.

O cuidado com o bem-estar animal também integra a organização do evento. A entrada de animais no Parque de Rodeios do Saiqui é permitida somente mediante inspeção obrigatória do médico veterinário responsável, com apresentação de exames atualizados, vacinas exigidas e Guia de Trânsito Animal (GTA), assegurando a saúde dos animais e a segurança de todos os participantes. Para o gado, que é trocado a cada dia, muita sombra e água fresca.

A abertura oficial do rodeio ocorre na noite desta sexta-feira, na Arena Polaco Feijó, reunindo autoridades municipais, lideranças tradicionalistas e representantes do CTG Querência. O ato solene simboliza o reconhecimento institucional do rodeio como um dos grandes eventos tradicionalistas do Estado e destaca o papel da entidade na preservação cultural e no fortalecimento da identidade gaúcha. No sábado, antes da oração da Ave-Maria, está prevista homenagem póstuma a nomes importantes da história do CTG Querência.

Segundo o patrão do CTG Querência, Luiz Cavalli Kerschner, o rodeio é resultado de uma construção coletiva. “Cada expositor, cada competidor, cada visitante, cada entidade tradicionalista e cada família acampada ajudam a dar vida a esse encontro. Trabalhamos para oferecer um evento organizado, acolhedor e fiel às nossas tradições, fortalecendo os laços comunitários e o orgulho de ser gaúcho”, destaca.

A organização do evento estima que mais de 30 mil pessoas devem passar pelo parque de rodeios até domingo.

A 41ª edição do Rodeio Nacional de Canela é uma realização do CTG Querência com apoio da Prefeitura Municipal e da Câmara de Vereadores.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone ou WhatsApp (54) 3282-2666.