Falha em transformador deixa moradores e empresas sem energia no bairro Palace Hotel, em Canela

Funcionário da RGE tenta intimidar jornalista que apurava o fato

Moradores e empresários do bairro Palace Hotel, em Canela, enfrentaram desde a tarde de quinta-feira (8) problemas no fornecimento de energia elétrica após uma falha em um transformador da rede que atende a região. O defeito ocorreu por volta das 14h, quando uma das fases do equipamento deixou de funcionar, afetando diversas residências e estabelecimentos comerciais.

Segundo relatos de moradores, o problema não é pontual. Há anos o transformador apresentaria instabilidade, com quedas frequentes de energia, oscilações e prejuízos recorrentes. Diversos protocolos foram abertos junto à RGE, inclusive na ouvidoria da concessionária.

Na manhã desta sexta-feira (9), por volta das 9h, uma equipe da RGE esteve no local, mas não realizou o conserto. Conforme relato de moradores, os técnicos informaram que o veículo disponível não possuía altura suficiente para acessar o equipamento e que o caminhão adequado, responsável pelo atendimento em Canela, estaria fora de operação. A equipe era oriunda de São Francisco de Paula.

Por volta das 11h, outra equipe da concessionária esteve na região, na Rua Bolívia, onde a reportagem da Folha de Canela conversava com moradores e realizava registros de vídeo e imagem em via pública, como parte da apuração jornalística.

Durante esse momento, um dos funcionários da empresa abordou o jornalista de forma exaltada, afirmando que ele não teria autorização para realizar as imagens e que estaria impedindo o trabalho da equipe. O repórter se identificou como jornalista, explicou que realizava a apuração a pedido dos moradores e se afastou do local, evitando qualquer interferência no serviço.

Minutos depois, já na presença de moradores das ruas atingidas, o mesmo funcionário voltou a se dirigir ao jornalista, desta vez com ofensas verbais e atitude intimidatória, aproximando-se fisicamente e reiterando acusações de que o trabalho estaria sendo prejudicado.

A energia foi restabelecida por volta das 12h30min desta sexta-feira.

Prejuízos e problema recorrente

Além das residências, uma oficina mecânica e um restaurante foram diretamente impactados pela falta e pela instabilidade no fornecimento de energia elétrica. No caso do restaurante, equipamentos foram danificados, incluindo a câmara fria, o que resultou na perda total dos insumos armazenados e na impossibilidade de funcionamento do estabelecimento.

Um dos empresários afetados apresentou à reportagem diversos protocolos de atendimento abertos junto à concessionária.

“Em cada bolso que ponho a mão tenho um protocolo, foram mais de 15”.

Uma moradora também relatou que o problema se arrasta há anos:

“Minha casa parece assombrada, é luz piscando toda hora e recorrentes faltas de energia. Já perdi diversos eletrodomésticos e o problema é neste transformador, há anos”.

No início da tarde desta sexta-feira, a equipe da RGE permaneceu no local, realizando intervenções no equipamento.

A Folha de Canela solicitou posicionamento oficial da concessionária sobre a falha no transformador, o histórico de ocorrências no bairro e a conduta do funcionário envolvido no episódio. Até o fechamento desta matéria, não houve retorno, permanecendo o espaço aberto ao contraponto.