Pão de Judá: Ouvir

Certamente você deseja o melhor para si mesmo. Saiba que Deus também deseja o melhor para você. A vontade dEle é que você seja abençoado. Deus fala isso em Sua Palavra, em Isaías 1:19: “Se quiserdes, e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra”. Este versículo fala em comer o melhor da terra. Isso se refere à nossa vida. Deus está dizendo que podemos ser pessoas bem-sucedidas e abençoadas. Para o Senhor isso não é difícil, o problema é que sempre achamos que Ele não é tão bom assim. Mas, se a Bíblia diz que você pode comer o melhor da terra, acredite, pois essa é a vontade divina para a sua vida.

Se você realmente quer o melhor desta terra, você deve procurar receber isso de Deus. Com certeza, em seu coração há o desejo de ter uma vida melhor e sem preocupações. Deus diz que Ele pode fazer isso em sua vida, mas antes de fazer isso, Ele espera algo de você. Para saber o que Deus espera, veja novamente Isaías 1:19: “Se quiserdes, e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra”. Esse versículo coloca dois requisitos para comermos o melhor desta terra. Primeiramente, devemos querer receber isso de Deus. Não podemos pensar que conseguiremos tudo sozinhos, por nossa própria força e capacidade. Se quisermos ser abençoados pelo Senhor e comer o melhor desta terra, devemos esperar receber apenas de Deus, porque só Ele pode dar aquilo que esperamos. Tudo o que você precisa está em Deus!

Também precisamos ouvir o Senhor falar. O versículo diz: “Se quiserdes, e me ouvirdes…”. Você crê que o Senhor pode resolver todas as coisas na sua vida? Se crê nessa verdade, você precisa ouvir o que Deus tem para lhe falar. Você pode achar que o querer é suficiente, mas para Deus não é. O Senhor não quer que você O procure apenas quando precisa de alguma coisa. As pessoas que são assim são interesseiras e procuram Deus só para receber bênçãos. Por isso, precisamos querer, mas também temos que ouvir Deus. Ouvir Deus se refere a dedicar um tempo para se relacionar com Ele. O Senhor deseja que você dê um pouco do seu tempo para ler a Bíblia, para orar e para buscar a Sua presença. Deus não quer que você O procure apenas para comer o melhor desta terra. É claro que precisamos ser abençoados por Deus, mas não seja uma pessoa interesseira, que só O procura quando precisa de alguma coisa. Busque o Senhor para ouvir os Seus conselhos e para estar em Sua presença. Aprenda a ouvir, o que o Senhor quer falar, para receber dEle o melhor desta terra.

