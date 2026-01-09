Prefeito de Canela recebe confirmação de recursos do Estado para o Centro de Parto Normal do HCC

Os recursos destinados a Canela através do programa Avançar na Saúde, do Governo do Estado, para uso na instalação do Centro de Parto Normal do Hospital de Caridade de Canela (HCC), foram confirmados durante reunião do prefeito Gilberto Cezar com a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, nesta quarta-feira, dia 7, em Porto Alegre. O município receberá R$ 1,9 milhão para a finalização do prédio que abrigará o serviço.

No encontro, o prefeito Gilberto Cezar destacou a importância da liberação dos valores para a continuidade das obras do novo Centro de Parto Normal do HCC que, quando ficar pronto, liberará a área do prédio principal onde poderão ser instalados entre 10 e 12 leitos destinados a pacientes de saúde mental. “Discutimos, entre outras questões, a situação do Hospital de Caridade e a necessidade de leitos de saúde mental em Canela, estes que poderão ser referência para a Região das Hortênsias, que hoje tem contratados leitos em Caxias do Sul”, esclarece o gestor.

O prefeito também destacou que a secretária Arita foi solícita às necessidades apresentadas pelo Município e sinalizou a liberação dos recursos garantidos por meio do Avançar na Saúde com agilidade. “Com isso, poderemos dar continuidade às reformas no HCC para 2026. É mais uma conquista da nossa comunidade e esperamos assinar esse convênio ainda este mês”, comemora. Ainda segundo o prefeito, a administração municipal apresentará, em breve, projeto de leitos psiquiátricos, com novo pedido de recursos para obras visando aumentar a produtividade da casa de saúde.

De acordo com o secretário de Saúde de Canela, Jean Spall, que acompanhou o prefeito durante o anúncio na capital, a estrutura que abrigará o Centro de Parto Normal, será uma ala moderna e adequada às necessidades das gestantes e recém-nascidos. Deverá servir, inclusive, como referência regional.

Leitos de saúde mental

Atualmente as cidades da região têm contratualizados 60 leitos de saúde mental através do SUS em hospitais de Caxias do Sul. Quando a maternidade do HCC ocupar a nova estrutura, os espaços antes utilizados para nascimentos serão remodelados para abrigar uma ala destinada ao tratamento de pessoas com doenças mentais.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela

