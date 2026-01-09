Prefeitura de Canela amplia roteiros da coleta seletiva; confira como fica o recolhimento no município

A Prefeitura de Canela amplia a partir da próxima segunda-feira, dia 12, os roteiros da coleta seletiva no município. O serviço será universalizado, chegando a 100% dos domicílios canelenses, com recolhimento direto na porta de cada cidadão. A coleta passa de cinco para oito roteiros na zona urbana, ampliando a cobertura e a eficiência da operação. Mais informações sobre o serviço de recolhimento de resíduos orgânicos e sólido, na cidade e no interior, podem ser obtidas pelo telefone: (54) 9 9119-6412 ou no e-mail coletaseletiva@canela.rs.gov.br.
Confira abaixo como ficam os roteiros:
NOVO ROTEIRO DE RECOLHIMENTO DO LIXO – ZONA URBANA
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS
Setor 1
Bairros: Sequoias, Sesi, Eugênio Ferreira, São Lucas e Jardim Mariana
Segundas, quartas e sextas-feiras – manhã.
Setor 2
Bairros: Hortênsias, São José, Santa Marta, Vila Dante, Reserva e Laje
Segundas, quartas e sextas-feiras – manhã.
Setor 3
Bairros: Caracol, Pinheiro Grosso, Suíça, Vila Suzana e Luiza Corrêa
Segundas, quartas e sextas-feiras – manhã.
Setor 4
Bairros Celulose, Vila Boeira, Serrano e Centro
Segundas, quartas e sextas – manhã.
Setor 5
Bairros: Rancho Jane, Saiqui, Jardim das Fontes, São Rafael e Distrito Industrial
Terças, quintas-feiras e aos sábados – manhã.
Setor 6
Bairros: Caçador, Ulisses de Abreu, São Luiz, Bom Jesus e Canelinha – terças, quintas-feiras e aos sábados – manhã.
Setor 7
Bairros: Alpes Verdes, Quinta da Serra, Santa Terezinha, Maggi e Leodoro de Azevedo – terças, quintas-feiras e aos sábados – manhã.
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS
Setor 1
Bairros: Sequoias, SESI, Eugênio Ferreira, São Lucas e Jardim Mariana – nas
Terças e quintas-feiras – manhã.
Setor 2
Bairros: Hortênsias, São José, Santa Marta, Vila Dante, Reserva e Laje- nas
Terças e quintas-feiras – manhã.
Setor 3
Bairros: Caracol, Pinheiro Grosso, Suíça, Vila Suzana e Luiza Corrêa
Terças e quintas-feiras – tarde.
Setor 4
Bairros: Celulose, Vila Boeira, Serrano e Centro
Terças e quintas-feiras pela manhã.
Setor 5
Bairros: Rancho Jane, Saiqui, Jardim das Fontes, São Rafael e Distrito Industrial
Quartas e sextas-feiras – manhã.
Setor 6
Caçador, Ulisses de Abreu, São Luiz, Bom Jesus e Canelinha
Quartas e sextas-feiras – tarde.
Setor 7
Bairros: Alpes Verdes, Quinta da Serra, Santa Terezinha, Maggi e Leodoro de Azevedo
Quartas e sextas-feiras – manhã.
Setor 8
Coleta extra – Centro (Rua João Pessoa, Rua Batista Luzardo, Rua Martinho Lutero, Av. Júlio de Castilhos, Rua Prefeito João Alfredo, Rua Danton Corrêa da Silva, Av. Osvaldo Aranha, Rua Serafim Dias, Rua Baden Powell, Rua Melvin Jones, Rua Felisberto Soares, Rua Dona Carlinda, Rua Borges de Medeiros, Praça da Matriz, Rua Coronel Diniz, Rua Visconde de Mauá, Rua Ignácio Saturnino de Moraes, Av. do Lago, Rua Padre Cacique, Rua Pedro Oscar Sellbach, Rua Tio Elias e Rua Augusto Pestana).
Sábado pela manhã.
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS – ZONA RURAL
Roteiro Norte
Localidades: Esteinho, Limeira, Lajeana, Banhado Grande, Tubiana e Caçador – 1º sábado do mês.
Roteiro Sudeste
Localidades: Morro Calçado, Linha São Paulo, Monjolo, Bugres, Rancho Grande e Canastra- 2º sábado do mês.
Roteiro Sudoeste
Localidades: Linha São João, Amoreiras, Chapadão, Morro Alegre, Quilombo e Passo do Louro – último sábado do mês.