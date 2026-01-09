Prefeitura de Canela amplia roteiros da coleta seletiva; confira como fica o recolhimento no município

A Prefeitura de Canela amplia a partir da próxima segunda-feira, dia 12, os roteiros da coleta seletiva no município. O serviço será universalizado, chegando a 100% dos domicílios canelenses, com recolhimento direto na porta de cada cidadão. A coleta passa de cinco para oito roteiros na zona urbana, ampliando a cobertura e a eficiência da operação. Mais informações sobre o serviço de recolhimento de resíduos orgânicos e sólido, na cidade e no interior, podem ser obtidas pelo telefone: (54) 9 9119-6412 ou no e-mail coletaseletiva@canela.rs.gov.br.

Confira abaixo como ficam os roteiros:



NOVO ROTEIRO DE RECOLHIMENTO DO LIXO – ZONA URBANA



COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS

Setor 1

Bairros: Sequoias, Sesi, Eugênio Ferreira, São Lucas e Jardim Mariana

Segundas, quartas e sextas-feiras – manhã.

Setor 2

Bairros: Hortênsias, São José, Santa Marta, Vila Dante, Reserva e Laje

Segundas, quartas e sextas-feiras – manhã.

Setor 3

Bairros: Caracol, Pinheiro Grosso, Suíça, Vila Suzana e Luiza Corrêa

Segundas, quartas e sextas-feiras – manhã.

Setor 4

Bairros Celulose, Vila Boeira, Serrano e Centro

Segundas, quartas e sextas – manhã.

Setor 5

Bairros: Rancho Jane, Saiqui, Jardim das Fontes, São Rafael e Distrito Industrial

Terças, quintas-feiras e aos sábados – manhã.

Setor 6

Bairros: Caçador, Ulisses de Abreu, São Luiz, Bom Jesus e Canelinha – terças, quintas-feiras e aos sábados – manhã.

Setor 7

Bairros: Alpes Verdes, Quinta da Serra, Santa Terezinha, Maggi e Leodoro de Azevedo – terças, quintas-feiras e aos sábados – manhã.

COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

Setor 1

Bairros: Sequoias, SESI, Eugênio Ferreira, São Lucas e Jardim Mariana – nas

Terças e quintas-feiras – manhã.

Setor 2

Bairros: Hortênsias, São José, Santa Marta, Vila Dante, Reserva e Laje- nas

Terças e quintas-feiras – manhã.

Setor 3

Bairros: Caracol, Pinheiro Grosso, Suíça, Vila Suzana e Luiza Corrêa

Terças e quintas-feiras – tarde.

Setor 4

Bairros: Celulose, Vila Boeira, Serrano e Centro

Terças e quintas-feiras pela manhã.

Setor 5

Bairros: Rancho Jane, Saiqui, Jardim das Fontes, São Rafael e Distrito Industrial

Quartas e sextas-feiras – manhã.

Setor 6

Caçador, Ulisses de Abreu, São Luiz, Bom Jesus e Canelinha

Quartas e sextas-feiras – tarde.

Setor 7

Bairros: Alpes Verdes, Quinta da Serra, Santa Terezinha, Maggi e Leodoro de Azevedo

Quartas e sextas-feiras – manhã.

Setor 8

Coleta extra – Centro (Rua João Pessoa, Rua Batista Luzardo, Rua Martinho Lutero, Av. Júlio de Castilhos, Rua Prefeito João Alfredo, Rua Danton Corrêa da Silva, Av. Osvaldo Aranha, Rua Serafim Dias, Rua Baden Powell, Rua Melvin Jones, Rua Felisberto Soares, Rua Dona Carlinda, Rua Borges de Medeiros, Praça da Matriz, Rua Coronel Diniz, Rua Visconde de Mauá, Rua Ignácio Saturnino de Moraes, Av. do Lago, Rua Padre Cacique, Rua Pedro Oscar Sellbach, Rua Tio Elias e Rua Augusto Pestana).

Sábado pela manhã.

COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS – ZONA RURAL



Roteiro Norte

Localidades: Esteinho, Limeira, Lajeana, Banhado Grande, Tubiana e Caçador – 1º sábado do mês.

Roteiro Sudeste

Localidades: Morro Calçado, Linha São Paulo, Monjolo, Bugres, Rancho Grande e Canastra- 2º sábado do mês.

Roteiro Sudoeste

Localidades: Linha São João, Amoreiras, Chapadão, Morro Alegre, Quilombo e Passo do Louro – último sábado do mês.