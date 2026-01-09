Space Adventure leva o universo da NASA para o coração de Gramado

Com itens que vão de sorvete de astronauta a jaquetas exclusivas, a primeira loja da marca abre no centro da cidade

Quem passa pela avenida Borges de Medeiros, em Gramado, encontra um novo ponto de visitação. O Space Adventure inaugurou sua primeira loja-conceito no centro da cidade para levar ao coração da Serra Gaúcha parte do universo explorado pela NASA. O espaço amplia a presença da marca na região e aposta no apelo científico e cultural para atrair moradores e turistas.

Mais do que um ponto de vendas, a loja funciona como extensão da experiência oferecida pelo Space Adventure, em Canela, que reúne o segundo maior acervo da Agência Espacial Americana fora dos Estados Unidos.

Produtos oficiais e itens de colecionador

Ao entrar na loja, o visitante encontra um ambiente inspirado nas missões espaciais e na estética da exploração aeroespacial. O mix inclui jaquetas oficiais, acessórios de colecionador e os tradicionais macacões infantis, voltados às crianças que se inspiram na carreira de astronauta. Entre os itens de maior curiosidade estão capacetes de piloto e o sorvete de astronauta, produto criado para consumo em missões espaciais.

A loja traz ainda uma conveniência estratégica para o turista: funciona como ponto oficial de venda de ingressos para o complexo Space Adventure em Canela. Assim, é possível garantir a entrada para os simuladores de força G e o Planetário 4K enquanto se escolhe um presente exclusivo ou um item de moda com selo oficial.

Sobre o Space Adventure

Inaugurado em 2023, o Space Adventure Canela reúne o segundo maior acervo da NASA fora dos Estados Unidos. O espaço apresenta componentes de missões históricas e objetos do cotidiano dos astronautas, como roupas, alimentos e equipamentos pessoais.

A proposta vai além da exposição tradicional. Ambientes interativos simulam etapas das missões espaciais, como decolagem e pouso, e mostram como os tripulantes dormem, se alimentam e vivem em órbita. A atração conta ainda com simuladores de força G, giroscópios, área de games, loja de souvenires, espaços para fotos temáticas e um Planetário 4K, um dos pontos mais procurados do complexo.

Ao ampliar o roteiro turístico da Serra Gaúcha, o Space Adventure se consolida como opção para quem busca lazer aliado à divulgação científica, mesmo fora do circuito natalino que consagrou a região.