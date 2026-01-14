Bloco Sebo nas Canelas promove atividades pré-Carnaval com oficinas, ensaios e cortejo em Canela

Ações gratuitas ocorrem ao longo de janeiro e incluem oficinas de percussão, ensaios abertos e desfile pelas ruas da cidade

O Bloco Sebo nas Canelas realiza, durante o mês de janeiro, uma programação pré-Carnaval em Canela, com oficinas, ensaios abertos e um cortejo marcado para o fim do mês. As atividades integram o projeto Bloco Sebo nas Canelas – A história continua, desenvolvido pela produtora Movimento É Arte, com recursos do PNAB RS de Culturas Populares.

A proposta é ampliar o acesso da comunidade às manifestações culturais ligadas ao Carnaval de rua, por meio de ações abertas e gratuitas, realizadas em diferentes espaços do município.

A programação começa no dia 17 de janeiro, no Parque do Lago, junto à Feira Canela + Verde, com oficina de percussão e ensaio aberto às 15h, conduzidos por Alan Lima. No dia 24, a atividade se repete no Parque São Lucas, também às 15h. Já no dia 30, no Espaço Nydia Guimarães, ocorre o ensaio final às 17h, seguido, às 19h, da exibição de um filme em homenagem ao cinema nacional.

O cortejo pré-Carnaval está previsto para o dia 31 de janeiro, com saída às 16h, em frente à Catedral de Pedra, e encerramento na Praça João Corrêa. A atividade contará com a participação do Grupo de Capoeira Liberdade, Os Bichões, apresentações de dança Kaingang e integrantes do Bloco Sebo nas Canelas.

Todas as ações são gratuitas e não exigem inscrição prévia. Em caso de chuva, as atividades ao ar livre poderão ser remanejadas, com atualização pelas redes sociais do bloco.

Sobre o projeto

Ao longo de sua execução, o projeto realizou oficinas e atividades voltadas à valorização do patrimônio cultural brasileiro, incluindo confecção de instrumentos, bonecas abayomi, expressão corporal, reciclagem, capoeira, artesanato indígena, escrita criativa, palestras, rodas de conversa, exibição de filme e capacitações em acessibilidade. As ações ocorreram em escolas, parques, espaços culturais e grupos comunitários de Canela.

O projeto conta com financiamento da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura e apoio da Prefeitura Municipal de Canela. Informações adicionais estão disponíveis no Instagram @blocosebonascanelas.