Canela se prepara para atrair mais visitantes do exterior com o Plano de Promoção do Turismo do Estado

Canela começou 2026 com projeção de alcançar ainda mais turistas do exterior. Para isso, a administração municipal, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, reforçará a cidade como destino turístico atrativo a diversos perfis de visitantes, como aqueles que buscam parques temáticos, experiências em meio à natureza e aventuras, as baixas temperaturas do inverno gaúcho, religiosidade, luxo ou que viajam a trabalho. Para isso, o Município incorpora uma importante ferramenta apresentada pelo Governo do Estado no final do ano passado: o Plano de Promoção Internacional do Turismo do Rio Grande do Sul, que definiu mercados prioritários junto ao trade turístico gaúcho.

Como tem ocorrido desde o início da atual administração, o foco das ações serão os turistas latinos, vindos da Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai. Segundo o estudo, esse grupo é responsável por quase 78% dos estrangeiros que visitam o Rio Grande do Sul – e uma porção significativa tem a Região das Hortênsias como destino final, conforme dados divulgados pela Embratur no Plano Brasis.

Para o prefeito de Canela, Gilberto Cezar, essa procura de pessoas vindas de fora é reflexo do forte trabalho de divulgação do município como um destino único e repleto de experiências variadas. “Nossa cidade é a Capital Nacional dos Parques Temáticos, também tem atrativos voltados à vivência na natureza e aventuras, assim como também oferece toda uma estrutura hoteleira e gastronômica bastante qualificada para aqueles que procuram as temperaturas baixas do inverno gaúcho. E, não menos importante, somos foco do turismo religioso com os festejos à Nossa Senhora de Caravaggio. Canela está pronta para receber esse turista, que geralmente possui um poder aquisitivo mais alto, então será ótimo tê-lo aproveitando o comércio e os serviços que a cidade oferece, fazendo nossa economia girar”, garante o gestor.

A procura de visitantes de fora do Brasil pela Região das Hortênsias também é verificada rotineiramente na Central de Informações ao Turista de Canela, sendo a maioria do Uruguai e da Argentina. Para o secretário de Turismo de Canela, Athos Cunha, esse dado reforça que em 2026 os números devem aumentar, principalmente em períodos de alta temporada, durante eventos como a Páscoa e o Sonho de Natal. A previsão vai ao encontro da ocupação hoteleira de Canela, nos meses de outubro, novembro e dezembro, divulgada pelo Sindicato da Hotelaria, Restaurantes, Bares e Similares da Região das Hortênsias (Sindtur), em que a média ficou na faixa de 75%, 85% e 90%, respectivamente. “Estamos definindo o calendário de eventos e feiras em que a Secretaria de Turismo e os atrativos locais estarão presentes divulgando Canela como destino turístico. Essa ferramenta será fundamental para atingir ainda mais esses públicos. Por isso, focaremos em eventos estratégicos”, afirma o secretário.

Considerando o incremento de quase 94% de visitantes às terras gaúchas de janeiro a abril de 2025, a Embratur, a Polícia Federal e o Ministério do Turismo indicam que para este ano os índices devem aumentar, conforme divulgado no mapeamento do Plano Brasis. Canela foi citada em segundo lugar, atrás apenas de Porto Alegre, como região estratégica para as ações de internacionalização da atividade turística, ao lado de Gramado.

Plano de Promoção Internacional do Turismo do RS

Lançado em dezembro de 2025, o plano foi encomendado pelo Governo do Estado e desenvolvido pela consultoria Promo Marketing Inteligente e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebreae/RS), em parceria com a Secretaria de Turismo (Setur), a Invest RS e o Transforma RS.

O Rio Grande do Sul é o primeiro estado brasileiro a construir um plano tático detalhado, a partir do Plano Brasis, para atuar com estratégia no turismo, através da definição de mercados prioritários e perfis de turista estrangeiro.

Texto: Adriana Rabassa/ Prefeitura de Canela