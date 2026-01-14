Categoria Sub-17 do Serrano conquista vice-campeonato na 16ª Copa Cidade Verde

A categoria Sub-17 de futebol de campo do Esporte Clube Serrano iniciou a temporada 2026 com um importante resultado ao conquistar o *vice-campeonato da 16ª Copa Cidade Verde, realizada no município de **Três Coroas. A equipe manteve-se **invicta ao longo de toda a competição, sendo superada apenas na grande final, disputada na tarde desta quarta-feira (14), quando foi derrotada pelo *Projeto Renascer pelo placar de 1 a 0.

Retomada neste ano, a Copa Cidade Verde é considerada *uma das principais competições de base do Rio Grande do Sul, reunindo *93 equipes de diferentes categorias e representando um verdadeiro termômetro do futebol formador no Estado. Entre os participantes estiveram clubes tradicionais como *Grêmio, *Brasil de Pelotas e São José, o que amplia ainda mais o peso da campanha do Serrano e reforça a qualidade do trabalho desenvolvido em Canela.

Além do resultado expressivo, a participação do Serrano também foi marcada pela disciplina tática, organização coletiva e competitividade, características que colocaram o clube em evidência diante de observadores, dirigentes e comissões técnicas de toda a região.

Temporada 2026

De acordo com a comissão técnica, formada pelos professores *Douglas Camargo, *Leandro Moraes e *Edecir Bitencourt (Pelé), o planejamento para 2026 prevê **intensificação na preparação das categorias de base. A equipe Sub-17, já praticamente estruturada, deverá disputar competições como a **Liga Serrana, a **Liga Metrópole, além de outros campeonatos regionais e estaduais, com o objetivo de *fortalecer e projetar o futebol de Canela no cenário esportivo.

O DMEL acompanhou in loco a final da competição em Três Coroas e segue atento ao desenvolvimento do trabalho do Esporte Clube Serrano. Conforme apurado, o departamento mantém diálogo com a diretoria do clube para *formalização de parcerias, que já devem começar a ser implementadas *a partir do mês de janeiro, fortalecendo ainda mais o projeto esportivo.

Interessados em integrar as categorias de base do Esporte Clube Serrano podem obter mais informações pelo contato: (51) 99509-0729.