Inscrições abertas para curso gratuito de Automação Industrial em Canela

Canela foi uma das cidades contempladas pelo programa Carretas do Saber, que oferecerá curso de capacitação em Automação Industrial na cidade, de 24 de fevereiro a 7 de março, totalmente gratuito. São oferecidas 15 vagas nos turnos da manhã e da tarde, e as inscrições já estão abertas. A formação é realizada por meio de parceria do Governo do Estado com o Senai, com o apoio da Prefeitura Municipal.

O curso é voltado à qualificação profissional, com foco em automação, tecnologia e Indústria 4.0, áreas alinhadas às demandas atuais do mercado de trabalho. Conforme recentemente divulgado pela Prefeitura, Canela tem mais de 60 empregos em aberto junto ao Sine, e, por vezes, há dificuldade de preencher vagas de trabalho pela falta de formação técnica. Em função disso, o município foi um dos escolhidos pela Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional do Estado e o Senai-RS para receber mais investimentos em qualificação profissional.

O prefeito Gilberto Cezar destaca que o Poder Público tem atuado para aumentar a oferta de qualificação profissional na cidade, tanto que Canela foi contemplada pelo programa Carretas do Saber e também com outros cursos oferecidos pelo RS Qualificação – nas áreas de turismo, hotelaria e gastronomia. “Essa é uma ótima oportunidade de capacitação! Nós temos vagas de emprego em Canela, mas precisamos que a população em idade laboral busque se capacitar. Profissionais mais capacitados recebem salários melhores, e isso influencia diretamente a economia local”, aponta o gestor municipal. As inscrições seguem até que as vagas sejam preenchidas.

Saiba mais sobre o curso

As aulas do curso de “Automação Industrial e Indústria 4.0” iniciam no dia 24 de fevereiro e acontecem nas estruturas do programa Carretas do Saber, que serão montadas em frente ao Centro Integrado de Inovação e Tecnologia (Cidica), na Rua São Francisco, 199, bairro Boeira. A turma da tarde terá aula das 13 às 17 horas, enquanto os alunos da noite irão frequentar das 18h30 às 22h30. O curso encerra no dia 7 de março.

A capacitação é aberta a qualquer pessoa interessada, que tenha no mínimo 16 anos de idade ou mais, e que tenha concluído o ensino fundamental, no entanto o público prioritário da formação são mulheres e pessoas desempregadas e subocupadas.

Quem tiver interesse deve entrar em contato com o Cidica, através do WhatsApp (54) 3282-5167, para realizar a inscrição. Haverá uma lista de espera para o caso de desistências.

O que os alunos do curso vão aprender

Os alunos aprenderão sobre o uso de tecnologias para controlar processos produtivos com a mínima intervenção humana, com o objetivo de aumentar a eficiência, a qualidade, a segurança e a produtividade, além de reduzir custos e erros. Para isso, terão aulas sobre introdução à automação industrial, fundamentos de controle de processos, arquitetura e componentes de sistemas de automação, redes industriais e protocolos, atuadores e IHMs.

A capacitação é oferecida pelo Senai-RS, reconhecido por formar profissionais capazes de projetar, implementar e gerenciar sistemas automatizados, atuando na manutenção, programação e desenvolvimento de soluções para a indústria.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela